У Києві у ніч проти 11 жовтня метро працюватиме на годину довше. Крім того, увечері 10 жовтня – на трьох станціях можливі обмеження на вхід.

Про це повідомляє КП Київський метрополітен.

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Зміни у роботі метро відбулися через проведення на стадіоні НСК Олімпійський футбольного матчу між збірними командами України та Німеччини.

Можливе обмеження на вхід для пасажирів станції Олімпійська перед початком футбольного матчу та станцій Олімпійська, Палац спорту і Площа Льва Толстого після його закінчення о 23.30.

Матч Україна – Німеччина

У суботу, 10 жовтня, збірна України зустрінеться з командою Німеччини в рамках третього туру групового етапу Ліги націй УЄФА сезону-2020/21 у Лізі А четвертої групи.

Зустріч відбудеться у суботу, 10 жовтня, у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок матчу о 21.45 за київським часом.