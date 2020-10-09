Місцеві вибори 2020: які партії йдуть до міськради Дніпра

Місцеві вибори 2020 в Україні пройдуть 25 жовтня. Громадяни України обиратимуть мерів міст та депутатів до міських рад.

Окрім того, на місцевих виборах голосування здійснюватимуться за новими бюлетенями.

У Дніпрі вже відомі партії та їхні списки представників, які балотуватимуться до місцевої ради. Факти ICTV зібрали повний список партій, які висуватимуть своїх кандидатів на місцеві вибори.

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Дніпровська міська територіально виборча комісія зареєструвала списки кандидатів від 15 партій.

Список партій до міськради Дніпра:

Пропозиція

Позиції лідера зайняла партія Пропозиція. Партійний список очолює чинний мер міста Борис Філатов. Перших кандидатів було представлено на з’їзді ще у липні. Також ця партія має найбільшу підтримку серед мешканців Дніпра – 27,9%.

Борис Філатов – чинний мер Дніпра;

Олександр Санжара – секретар міськради;

Євгенія Дитятковська – депутат міської ради VII скликання, голова фракції Пропозиція, очолює КЗ Дніпровське клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги міської ради, завідувач алергологічним відділенням;

Борис Васильєв – телеведучий;

Наталія Хазан – волонтер, громадський діяч, продюсер фільмів;

Іван Васючков – підприємець.

Слуга народу

Ця партія у рейтингах займає друге місце. Її підтримує 14,7% виборців. 26 серпня на презентації стратегії розвитку Дніпропетровської області були представлені імена кандидатів.

Сергій Риженко – головний лікар ОКЛ імені І. І. Мечникова;

Аліада Мансурова – голова грузинської діаспори у Дніпрі;

Юрій Скребец – заступник головного лікаря ОКЛ імені І. І. Мечникова;

Єсенія Тарасова – завідувач консультативної поліклініки ОКЛ імені І. І. Мечникова;

Сергій Тимчук – завідувач відділенням ОКЛ імені І. І. Мечникова.

Опозиційна платформа – За життя

23 вересня політична партія ОПЗЖ представила своїх кандидатів на місцевих виборах у Дніпрі. У рейтингах ця партія посідає третє місце – за них можуть віддати голоси 14,3% мешканців міста.

Геннадий Гуфман – голова Дніпропетровського обласного відділення ОПЗЖ;

Сергій Нікітін – голова фракції ОПЗЖ у міськраді Дніпра;

Олександр Сидоренко – заступник міського голови Дніпра;

Олена Куян – заступник директора департаменту з питань місцевого самоуправління, внутрішньої та інформаційної політики;

Олена Степанян – депутат міськради.

Громадська сила

Партію Громадська сила очолює кандидат у мери міста Дніпро Загід Краснов. У рейтингу на місцеві вибори 2020 політична партія серед містян займає четверте місце та має 9,6% підтримки.

Загід Краснов – лідер партії, очолює фракцію Громадська сила у міськраді;

Катерина Збарська – депутат міськради;

Олександр Мірошниченко – колишній керівник чергової частини Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділення поліції ДУНП у Дніпропетровській області;

Руслан Краснов – депутат міськради;

Тетяна Афанасьєва – громадський діяч.

Блок Вілкула Українська перспектива

На початку вересня очільник партії Олександр Вілкул представив своїх кандидатів на місцеві вибори 2020 до міськради Дніпра. Список до міської ради наступного скликання очолила чинний депутат та керівник фракції Блоку Українська перспектива Наталія Начар’ян.

У рейтингу Блок Вілкула займає п’яте місце – 7,9%.

Олександр Вілкул – голова партії Блок Вілкула Українська перспектива;

Наталія Начар’ян – депутат міськради;

Наталія Гончаренко – заступник голови обласної організації Блока Вілкула;

Наталія Пилипенко – депутат міськради;

Ярослав Гівель – депутат міськради.

Європейська солідарність

Партійний список партії Європейська солідарність до міськради Дніпра очолює волонтер Тетяна Ричкова, яка висувається в мери міста. 5,1% жителів міста підтримують цю політичну силу.

Тетяна Ричкова – колишній народний депутат;

Каміль Примаков – голова фракції Європейська солідарність у міськраді Дніпра;

Артем Хмельников – депутат міськради;

Валерія Петрицька – юрист;

Максим Музика – ветеран АТО.

Партія Шарія

Партія Шарія серед громадян міста Дніпро набрала 4,2% голосів підтримки. Очолює партійний список Тетяна Цимболинець.

Тетяна Цимболинець;

Максим Майдан – архітектор-дизайнер;

Максим Сипович;

Валерій Пікінер;

Анастасія Бєлоус.

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Батьківщина

Від партії Батьківщина до міськради Дніпра список очолює Мгер Куюмчан, який є кандидатом на посаду мера міста. За рейтингами ця політична сила займає останнє місце та має 3,1% підтримки виборці.

Мгер Куюмчян – заступник голови Дніпропетровської обласної ради;

Антоніна Марина – заступник голови міської організації ВО Батьківщина, журналіст;

Тетяна Сечевих – помічник заступника голови Дніпропетровської облради;

Михайло Бєлий – ветеран АТО;

Тарас Жуков – голова правління ВАТ АТП -11205.

Голос

Від партії Голос очолюватиме партійний список до міської ради Дніпра Володимир Юрченко – голова Дніпровського відділення фракції.

Володимир Юрченко – юрист, голова Дніпровського відділення партії Голос;

Ольга Владимирова – медіа-експерт, журналіст, волонтер;

Олексій Савчук – адвокат, громадський діяч;

Наталія Шуліка – коуч, волонтер;

Максим Голдін – підприємець, громадський діяч.

Національний корпус

На посаду мера Дніпра від Національного корпусу балотується Ігор Майденко, який і очолює партійний список до міськради.

Ігорь Майденко – завідувач приймально-діагностичним відділенням Дніпровської обласної дитячої лікарні;

Родіон Кудряшов – ветеран полку Азов, керівник центрального штабу партії;

Денис Котенко – керівник Дніпровського обласного відділення партії;

Юлія Черечеча – голова ОСББ;

Дар’я Слуцковська – заступник керівника обласної організації партії.

Демократичний Альянс

Дніпровська партійна організація ДемАльянсу висунула Артема Романюкова кандидатом у мери на місцевих виборах 2020 року, який очолює список до міськради з іншими представниками.

Артем Романюков – громадський діяч;

Василь Підлужний – юрист;

Сергій Головацький – підприємець;

Тетяна Тертичко – підприємець;

Юлія Ткачук – підприємець.

ВО Свобода

19 вересня на конференції Дніпропетровської обласної партійної організації Свободи оголосили імена кандидатів до міськради.

Володимир Свиридюк – член ВО Свобода;

Сергій Прокуда – підприємець;

Олег Василенко – почесний консул Федеративної республіки Бразилія у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській та Черкаській областях;

Поліна Завада – колишній помічник нардепа;

Олена Міхлік – працівник видання Вісник Забудовника.

Команда Дніпра

Від Команди Дніпра на місцеві вибори 2020 у мери балотуватиметься Дмитро Семеренко – відомий альпініст.

Олександра Климова – психолог, коуч;

Дмитро Семеренко – підприємець, альпініст;

Оксана Немировська – телеведуча;

Євген Поляруш – колишній директор Ліги гумористичного шоу КаВуН;

Владислав Малько – генеральний директор 9 телеканалу.

За майбутнє

Партія За майбутнє не висунула кандидатів у мери міста Дніпра, але боротиметься за депутатські місця у міськраді.

Вадим Гетьман – заступник керівника Державного управління охорони навколишнього середовища України у Дніпропетровській області;

Олексій Зосименко – юрист;

Володимир Якуб;

Вікторія Дерев’янко;

Тетяна Громуха.

Партія Справа

Партія Справа на посаду мера Дніпра висунула підприємця Павла Атаманчука, який і очолив партійний список.

Павло Атаманчук – підприємець;

Оксана Безугла;

Олександр Смиков – депутат Новокодакської районної ради;

Карина Силенок;

Сергій Ларко.

Партії Голос, Національний корпус, Демократичний Альянс, За майбутнє, Справа, Свобода, Команда Дніпра у сумі набрали від виборців за рейтингами близько 2% підтримки. Понад 9% мешканців Дніпра ще не визначились, за яку партію голосуватимуть на місцевих виборах 2020.