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Факти / Україна / Суспільство

Ми у “чорній” зоні: Кучер про критичну ситуацію з Covid-19 на Харківщині

У Харківській області щодня госпіталізують від 60 до 90 осіб. Голова ОДА Олексій Кучер заявив, що ситуація критична.

– Ми зараз перебуваємо не в червоній, а вже в “чорній” зоні … Кожен день госпіталізують від 60 до 90 осіб в області. Щоб нам розмістити цих людей (а є ті, хто перебуває у вкрай важкому стані) нам необхідно таку ж кількість виписати.

Це як раз підтвердження того, що ситуація є критичною, – сказав Кучер на брифінгу.

За його словами, фактично заповнені всі ліжка для лікування хворих Covid-19, за винятком дитячих і в пологовому будинку.

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Найближчим часом планується додатково виділити для лікування хворих Covid-19 320 ліжок і закупити кисневі концентратори.

– Розглядається варіант, що в разі необхідності, ми розгорнем ліжка на території навіть немедичних установ. Як ми говорили, це можуть бути стадіони, палаци, інші приміщення, – сказав Кучер.

Коронавірус в Україні

9 жовтня в Україні зафіксували черговий антирекорд щодо кількості хворих на коронавірус – 5 804 нових випадків.

Найбільше інфікованих за останню добу виявили у Харківській області – 603, Києві – 567, Одеській області – 403 та Хмельницькій – 330.

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