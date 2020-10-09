У Харківській області щодня госпіталізують від 60 до 90 осіб. Голова ОДА Олексій Кучер заявив, що ситуація критична.

– Ми зараз перебуваємо не в червоній, а вже в “чорній” зоні … Кожен день госпіталізують від 60 до 90 осіб в області. Щоб нам розмістити цих людей (а є ті, хто перебуває у вкрай важкому стані) нам необхідно таку ж кількість виписати.

Це як раз підтвердження того, що ситуація є критичною, – сказав Кучер на брифінгу.