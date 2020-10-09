Коболєв розповів про проходження боргів і кримінальу справу проти Нафтогазу

Нафтогаз звинувачують не у боргах, а в коректному висвітленні економічної ситуації.

Про це заявив очільник Нафтогазу Андрій Коболєв.

– Нас звинувачують не в боргах. Нас звинувачують у тому, що ми коректно показуємо реальну економічну суть заборгованості. А суть її така – ці борги не мають джерел для погашення, – зазначив Коболєв.

Він додав, що звинувачення з’явилися після того, як Нафтогаз порушив питання про необхідність врегулювання цієї заборгованості та проведення розрахунків, згідно із законом України.

– Варто дати відповідь, а чому ці борги виникли. Саме це стало реальною причиною того, що ми отримали звіт, де сказано Нафтогаз не повинен виконувати вимоги українського законодавства. Ми це вже бачили. Це не вперше. Але це дивним чином збіглося з візитами урядової делегації в Європу, ЄС – додав Андрій Коболєв.

Як виникли боргові зобов’язання

В Україні є приватні газзбути. Нафтогаз майже не постачає газ просто населенню. Він отримав таке право лише з 1 серпня 2020 року.

Раніше газ постачався винятково через газзбути, які і зараз є монополістами у цій сфері. Вони купують його на ринкових умовах у приватних компаній. Там вони розраховуються на 100%.

Також в Україні є теплова генерація, тобто підприємства, які генерують тепло та постачають його у багатоповерхові будинки централізовано.

– Вони, зазвичай, контролюються місцевою владою, приватними компаніями або є муніципальними. Шість з них – державні, які керуються Фондом держмайна України. За попередній опалювальний сезон вони приростили борги на мільярд грн. Нещодавно у нас була нарада на високому рівні, де керівники цих компаній визнали, що джерел для погашення боргів немає, – заявив Андрій Коболєв.

Він підкреслив, що саме ці боргові проблеми були коректно висвітлені Нафтогазом.

– І зараз ми отримали папір, в якому говорять А ви не мали права говорити, що ці борги безнадійні. Шановні, це дивно. Ба більше, наше право та правильність нашої оцінки підтверджені міжнародними аудиторами, так і кредиторами, які довіряють Нафтогазу, – додав голова Нафтогазу.

За його словами, це борги перед Нафтогазом.

– Ми були зобов’язані постачати газ на умовах, які ми не регулювали. Таке право має наш уряд та аукціонер в одній особі на підставі закону України, – зазначив очільник Нафтогазу.

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З 2016 до 2019 року це право активно використовувалося, у 2019 році це право використовувалося без ринкової чи соціальної мети.

Чи готовий Нафтогаз до розслідування

– Паралельно з цим ми отримали цікаві папери щодо карної справи про держзраду. Я вважаю, що такі збіги у нашому житті бувають нечасто. Я це сприймаю як потужне медійне запрошення до діалогу. Ми як Нафтогаз до нього готові. Ми готові надавати нашу звітність, пояснювати її. Дуже сподіваємося, що зараз цей конфліктний, кризовий момент стане точкою, після якої ми зможемо дати відповіді на те, що сталося, та знайти шляхи розв’язання проблеми, – підкреслив Андрій Коболєв.

За його словами, до Верховної Ради подано законопроект, який покликаний частково врегулювати проблему боргів за торгівлю імпортованого газу.

8 жовтня з’явилася інформація, що Служба безпеки України перевірить результати аудиту НАК Нафтогаз України.

Держаудит надала СБУ матеріали ревізії Нафтогазу для розгляду та ухвалення необхідного рішення.

Державна аудиторська служба в акті ревізії вказала про масштабні порушення і неефективні управлінські рішення, які “можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення”.

Йдеться про аудит з 1 жовтня 2018 року до 31 грудня 2019 року.

Нафтогаз нібито звинувачують у порушеннях, які вже привели до втрати 75,4 млрд грн.

9 жовтня Андрій Коболєв повідомив, що проти Нафтогазу і нього зокрема відкрили кримінальну справу за фактом діяльності.

За його словами, справа стосується діяльності всього менеджменту компанії та будується на звинуваченнях у державній зраді.