9 жовтня в Україні зафіксували черговий антирекорд щодо кількості хворих на коронавірус – 5 804 нових випадків.

Найбільше інфікованих за останню добу виявили у Харківській області – 603, Києві – 567, Одеській області – 403 та Хмельницькій – 330.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль скликав нараду щодо загострення ситуації з поширенням коронавірусу.

Він доручив опрацювати питання щодо можливого залучення відомчих лікарень та установ Національної академії наук, мобілізувати усі служби та налагодити ефективну комунікацію, координацію роботи з МВС і Держпродспоживслужбою та відпрацювати маршрутизацію для впорядкування перевезення хворих на коронавірус усім головам ОДА та КМДА.

Мер Києві Віталій Кличко заявив, що у столиці закінчуються ліжко-місця для прийому хворих на коронавірус. Столичний голова звернувся до уряду, аби той надав ліжковий фонд і медиків для лікування хворих.

Станом на 9 жовтня, у стаціонарах столичних медзакладів лікуються 1 675 хворих, із них 36 дітей. 338 пацієнтів – у важкому стані, 527 –отримують кисневу підтримку, 46 – під апаратами ШВЛ. Іще 140 пацієнтів перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що Тернопіль можуть виключити зі списку червоної карантинної зони. Водночас Канів точно залишиться червоним.

За його словами, точно говорити про списки карантинних зон можна буде лише після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.