В Україні уже другий день поспіль фіксується різке погіршення ситуації з коронавірусом – щодня понад 5 тис. нових випадків.

Через це очільник уряду Денис Шмигаль 9 жовтня об 11.00 збирає міністрів та представників облдержрадміністрацій на селекторну нараду.

– Буде селекторна нарада у такому складі. Звісно, тема щодо протидії коронавірусу та підготовки лікарень там буде обговорюватися, – уточнила Фактам ICTV речниця Дениса Шмигаля Ольга Куришко.

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Ця тема може стати ключовою і під час засідання Кабміну.

– Під час кожного засідання або обговорюються, або ухвалюються рішення щодо цієї теми, – додала речниця.

5 жовтня Степанов в ефірі Свободи слова на ICTV зазначав, що через погіршення епідситуації можливе посилення карантину. Через це варто очікувати, що сьогодні в країні можуть посилити окремі карантинні заходи.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 9 жовтня, в країні 250 538 підтверджених випадків хвороби.

За добу – 5 804 нових, що є новим антирекордом.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 4 779 громадян країни.