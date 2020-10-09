PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Погіршення ситуація з Covid-19 в Україні: Шмигаль збирає нараду

В Україні уже другий день поспіль фіксується різке погіршення ситуації з коронавірусом – щодня понад 5 тис. нових випадків.

Через це очільник уряду Денис Шмигаль 9 жовтня об 11.00 збирає міністрів та представників облдержрадміністрацій на селекторну нараду.

– Буде селекторна нарада у такому складі. Звісно, тема щодо протидії коронавірусу та підготовки лікарень там буде обговорюватися, – уточнила Фактам ICTV речниця Дениса Шмигаля Ольга Куришко.

Читайте: Локдауну не буде. Степанов сказав, коли у всій Україні посилять карантин

Ця тема може стати ключовою і під час засідання Кабміну.

– Під час кожного засідання або обговорюються, або ухвалюються рішення щодо цієї теми, – додала речниця.

5 жовтня Степанов в ефірі Свободи слова на ICTV зазначав, що через погіршення епідситуації можливе посилення карантину. Через це варто очікувати, що сьогодні в країні можуть посилити окремі карантинні заходи.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 9 жовтня, в країні 250 538 підтверджених випадків хвороби.

За добу – 5 804 нових, що є новим антирекордом.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 4 779 громадян країни.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка