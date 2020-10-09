9 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль скликав нараду з головами державних обласних адміністрацій, за участі секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, щодо ситуації з поширенням коронавірусу на території України.

За підсумками наради він доручив головному державному санітарному лікарю Олегу Ляшку та очільникам ОДА поставити на особистий контроль роботу гарячих ліній.

– На їхній основі ми розвиватимемо контактні центри. Один із найбільших пріоритетів — швидке розгортання системи виявлення контактних осіб, — зазначив прем’єр-міністр.

Окрім цього Міністерству охорони здоров’я задля збільшення кількості ліжкомісць було доручено опрацювати питання щодо можливого залучення відомчих лікарень та установ Національної академії наук.

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Також головам обласних адміністрацій та КМДА мобілізувати усі служби та налагодити ефективну комунікацію, координацію роботи з МВС і Держпродспоживслужбою, зокрема щодо проведення масових заходів.

Департаментам охорони здоров’я в ОДА та КМДА відпрацювати маршрутизацію для впорядкування перевезення хворих на коронавірус.

За словами Денис Шмигаля, найбільші темпи приросту спостерігаються у Харківській та Одеській областях та у Києві. У західних областях ситуація стабілізувалась.

Під час наради було заслухано голів ОДА щодо епідемічної ситуації у кожній області.

Також Денис Шмигаль зауважив, що станом на 9 жовтня не вирішилась проблема з доплатами для медпрацівників, адже виплати не відбулися у 160 закладах у різних областях.

– Попрошу міністра охорони здоров’я надати інформацію, на її основі уряд буде робити подання на Офіс президента для притягнення до дисциплінарної відповідальності відповідних голів ОДА. Будемо ставити питання звільнення відповідних керівників ДОЗ, – наголосив прем’єр-міністр.

Також було ухвалено низку постанов щодо забезпечення киснем, виділення та розподілення коштів у межах субвенцій.

Коронавірус в Україні

9 жовтня в Україні зафіксували черговий антирекорд щодо кількості хворих на коронавірус – 5 804 нових випадків.

Найбільше інфікованих за останню добу виявили у Харківській області – 603, Києві – 567, Одеській області – 403 та Хмельницькій – 330.