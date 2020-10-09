У Києві закінчуються ліжка для прийому хворих на коронавірус. Столичний голова Віталій Кличко звернувся до уряду, аби той надав ліжковий фонд і медиків для лікування хворих.

Про це він повідомив під час брифінгу.

– Місто зробило все можливе, аби медичну допомогу могли отримати всі хворі на коронавірус. Ми діємо на випередження. І поступово збільшували кількість ліжок для прийому хворих, яким потрібна госпіталізація. Сьогодні це понад 2,5 тисячі ліжок у 20 медзакладах столиці. Заповненість цих ліжок – вже понад 70%, – розповів Віталій Кличко.

Він зазначив, що наразі збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. Станов на 9 жовтня, у стаціонарах столичних медзакладів лікуються 1 675 хворих, із них 36 дітей.

338 пацієнтів – у важкому стані, 527 –отримують кисневу підтримку, 46 – під апаратами ШВЛ. Іще 140 пацієнтів перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус.

Читайте: 567 хворих за добу: у Києві зафіксували новий антирекорд Covid-19

Віталій Кличко підкреслив, що з такою динамікою захворюваності місць у комунальних медзакладах уже дуже скоро не вистачатиме.

– Я звертаюся до прем’єр-міністра і до міністра охорони здоров’я виконати задекларовані обіцянки. І надати ліжковий фонд і фахівців для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих у Києві, – зазначив мер.

Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу в Україна на 9 жовтня свідчить про 250 538 хворих. За добу зафіксували ще 5 804 випадки. Це стало новим антирекордом.

Загалом за час пандемії одужало вже 108 233 пацієнти.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 4 779 осіб, за добу – ще 89.