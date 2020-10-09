У ЦВК виявили 34 випадки коронавірусу, понад 70 працівників на лікарняному

У Центральній виборчій комісії, напередодні місцевих виборів, 34 працівника інфікувалися коронавірусом.

71 особа перебуває на лікарняному. Вцілому у відомстві працює 281 співробітник.

У комісії додали, що з огляду на складність виборчого процесу, продовжують працювати, щоб забезпечити належну підготовку і проведення виборів.

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Місцеві вибори 2020

Відповідно до результатів опитування соціологічної групи Рейтинг, 55% українців не знають, за якою системою пройдуть місцеві вибори 2020.

Тільки 20% зазначили, що обізнані у цьому питанні, а ще 26% визнали свою часткову обізнаність.

Крім того, 37% заявили, що часто слідкують за місцевою політикою та рішеннями місцевої влади, 31% – робить це інколи, а 8% – взагалі не цікавляться цими питаннями.

Водночас, 58% опитаних знають, що вибори відбудуться 25 жовтня, ще 14% відповіли, що вони пройдуть цього місяця, 2% назвали інший місяць і число. Ще 26% взагалі не знають або ж вагались із відповіддю.