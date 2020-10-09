В Україні після різкого збільшення захворюваності на коронавірус значно зріс попит на медичне обладнання, яке допомагає під час лікування. Однак попит перевищує те, що є в наявності.

Про це заявив власник мережі магазинів медичного обладнання Олексій Давиденко.

– Поки не з’явилася цифра 3 або 4 тис. хворих на добу ніхто не прокидався. Про коронавірус забули. Не штрафували, працювали клуби, святкували Дні міста, – зазначив Давиденко.

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За його словами, за останні два тижні значно зріс попит на медобладнання.

– А згадали про Covid-19 зараз, коли в останні два тижні ажіотаж на пульсоксиметри, термометри, бактерицидні лампи, кисневі концентратори, як на початку березня, – заявив Олексій Давиденко.

Бізнесмен зазначив, що попит перевищує те, що є в наявності.

– Тоді це був ажіотаж з італійських новин, а сьогодні мені багато людей телефонують і кажуть: у мене мама, тато, бабуся, дідусь, друг або я сам захворів, знайди, де взяти, – розповідає Давиденко.

Він додав, що за останні шість місяців український бізнес не зміг закупити достатньо обладнання.

– За шість місяців український бізнес, який на цьому заробляє гроші, не зміг достатньо закупити обладнання і привезти, щоб люди за гроші купили. Як ви вважаєте, чи достатньо підготувалася українська влада, аби це пережити? – заявив бізнесмен.

Коронавірус в Україні

8 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 244 734 українців. За добу – 5 397 нових випадків, що є черговим антирекордом.

За час пандемії померло від вірусу 4 690 осіб, одужати вдалося 108 233 хворим.

Джерело: Право на владу