П’ять осіб із Закарпатської області організували масштабну шахрайську схему, яку реалізовували на території Європейського Союзу.
Злочинне угрупування створювало фейкові компанії з перевезення вантажу та працювало на українські та іноземні підприємства.
У країнах ЄС вони привласнювали продукцію, потім незаконно перевозили її через кордон та продавали в Україні.
Читайте: Викрали 1 млн: у Вінниці затримали підривників банкоматів
Злочинці підробляли низку офіційних документів – починаючи із паспортів, посвідчень водіїв, страхових полісів, закінчуючи дублікатами номерних знаків. Крім того, під час обшуків поліція вилучила штампи різних компаній.
Загальну суму збитків оцінили у 9,5 млн грн. Усім чотирьом особам загрожує від п’яти до 12 років позбавлення волі.
У Краматорську поліцейські користувалися карткою померлої людини
У місті Краматорськ Донецької області винесли підозру двом працівникам поліції, які заволоділи карткою померлої особи та використовували її за власними потребами.
Також з’ясувалося, що раніше вони безпідставно затримали чоловіка та вимагали у нього хабар за звільнення.