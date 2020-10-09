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Факти / Надзвичайні події

Вкрали 9,5 млн грн: українці організували шахрайську схему у ЄС

П’ять осіб із Закарпатської області організували масштабну шахрайську схему, яку реалізовували на території Європейського Союзу. 

Злочинне угрупування створювало фейкові компанії з перевезення вантажу та працювало на українські та іноземні підприємства.

У країнах ЄС вони привласнювали продукцію, потім незаконно перевозили її через кордон та продавали в Україні.

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Злочинці підробляли низку офіційних документів – починаючи із паспортів, посвідчень водіїв, страхових полісів, закінчуючи дублікатами номерних знаків. Крім того, під час обшуків поліція вилучила штампи різних компаній.

Загальну суму збитків оцінили у 9,5 млн грн. Усім чотирьом особам загрожує від п’яти до 12 років позбавлення волі.

  • нацполіція затримання
  • нацполіція затримання
  • нацполіція затримання
  • нацполіція затримання
  • нацполіція затримання
  • нацполіція затримання
  • нацполіція затримання
  • нацполіція затримання
Вкрали 9,5 млн грн: українці організували шахрайську схему у ЄС / 4 фотографии

У Краматорську поліцейські користувалися карткою померлої людини

У місті Краматорськ Донецької області винесли підозру двом працівникам поліції, які заволоділи карткою померлої особи та використовували її за власними потребами.

Також з’ясувалося, що раніше вони безпідставно затримали чоловіка та вимагали у нього хабар за звільнення.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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