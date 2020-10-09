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Факти / Україна / Політика

Як виглядатимуть бюлетені на місцевих виборах 2020 у Києві (ДОКУМЕНТ)

Київська міська ТВК затвердила зразки бюлетенів на вибори депутатів Київради та міського голови столиці, які пройдуть 25 жовтня.

Тексти бюлетенів оприлюднено у постановах №201 та №202.

У виборах Київського міського голови візьмуть участь 20 кандидатів, прізвища яких вказано в алфавітному порядку.

Читайте: Місцеві вибори 2020 – останні новини

Кандидати на посаду мера Києва:

  • Андрій Іллєнко (ВО Свобода);
  • Андрій Пальчевський (партія Перемога Пальчевського);
  • Борислав Береза (Еко-партія Берези);
  • Віктор Петрук (Громадянський рух Хвиля);
  • Віталій Кличко (УДАР);
  • самовисуванка Діана Гранцева;
  • Єгор Фірсов (Екологічна альтернатива);
  • Ігор Смешко (Сила і честь);
  • Ірина Верещук (Слуга народу);
  • самовисуванець Максим Гольдарб;
  • МиколаТоменко (Громадський рух Рідна країна);
  • Михайло Поживанов (Радикальна партія Олега Ляшка);
  • Олександр Омельченко (Єдність);
  • Олександр Попов (ОПЗЖ);
  • Олексій Кучеренко (Батьківщина);
  • Олена Філонова (Разом сила);
  • Сергій Гусовський (За майбутнє);
  • Сергій Притула (Голос);
  • Сергій Шахов (Наш край);
  • Юрій Левченко (Команда Народовладдя).

Вибори депутатів до Київради проходитимуть на 13 виборчих округах.

Політичні партії, що беруть участь у виборах до Київради:

  • ВО Батьківщина;
  • ВО Свобода;
  • Голос;
  • Громадський рух Миколи Томенка Рідна країна;
  • Громадянський рух Хвиля;
  • Демократична сокира;
  • Екологічна альтернатива;
  • ЕкоПартія Берези;
  • Європейська солідарність;
  • Єдність Олександра Омельченка;
  • За майбутнє;
  • Команда Левченка Народовладдя;
  • Наш край;
  • Опозиційна платформа – За життя;
  • Партія національного егоїзму;
  • Партія Шарія;
  • Перемога Пальчевського;
  • Правий сектор;
  • Пропозиція;
  • Радикальна партія Олега Ляшка;
  • Разом сила;
  • Сила і честь;
  • Слуга народу;
  • УДАР.

Агітаційна тактика кандидатів у мери Києва

В новому ексклюзивному матеріалі Факти ICTV розбиралися, яку тактику обрали кандидати на посаду мера столиці напередодні місцевих виборів 2020.

Команди кандидатів змагаються у креативі та нових методах завоювання електоральних симпатій.

Агітаційна битва починає покидати вулиці та зосереджується в інтернеті.

І хоча політтехнологи переконані, що компромат у активній стадії передвиборчої агітації більше не працює, гумор та вірусні відео – ще й як.

Джерело: Київська міська рада

Фото: Dreamstime

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