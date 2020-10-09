Київська міська ТВК затвердила зразки бюлетенів на вибори депутатів Київради та міського голови столиці, які пройдуть 25 жовтня.
Тексти бюлетенів оприлюднено у постановах №201 та №202.
У виборах Київського міського голови візьмуть участь 20 кандидатів, прізвища яких вказано в алфавітному порядку.
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Кандидати на посаду мера Києва:
- Андрій Іллєнко (ВО Свобода);
- Андрій Пальчевський (партія Перемога Пальчевського);
- Борислав Береза (Еко-партія Берези);
- Віктор Петрук (Громадянський рух Хвиля);
- Віталій Кличко (УДАР);
- самовисуванка Діана Гранцева;
- Єгор Фірсов (Екологічна альтернатива);
- Ігор Смешко (Сила і честь);
- Ірина Верещук (Слуга народу);
- самовисуванець Максим Гольдарб;
- МиколаТоменко (Громадський рух Рідна країна);
- Михайло Поживанов (Радикальна партія Олега Ляшка);
- Олександр Омельченко (Єдність);
- Олександр Попов (ОПЗЖ);
- Олексій Кучеренко (Батьківщина);
- Олена Філонова (Разом сила);
- Сергій Гусовський (За майбутнє);
- Сергій Притула (Голос);
- Сергій Шахов (Наш край);
- Юрій Левченко (Команда Народовладдя).
Вибори депутатів до Київради проходитимуть на 13 виборчих округах.
Політичні партії, що беруть участь у виборах до Київради:
- ВО Батьківщина;
- ВО Свобода;
- Голос;
- Громадський рух Миколи Томенка Рідна країна;
- Громадянський рух Хвиля;
- Демократична сокира;
- Екологічна альтернатива;
- ЕкоПартія Берези;
- Європейська солідарність;
- Єдність Олександра Омельченка;
- За майбутнє;
- Команда Левченка Народовладдя;
- Наш край;
- Опозиційна платформа – За життя;
- Партія національного егоїзму;
- Партія Шарія;
- Перемога Пальчевського;
- Правий сектор;
- Пропозиція;
- Радикальна партія Олега Ляшка;
- Разом сила;
- Сила і честь;
- Слуга народу;
- УДАР.
Агітаційна тактика кандидатів у мери Києва
В новому ексклюзивному матеріалі Факти ICTV розбиралися, яку тактику обрали кандидати на посаду мера столиці напередодні місцевих виборів 2020.
Команди кандидатів змагаються у креативі та нових методах завоювання електоральних симпатій.
Агітаційна битва починає покидати вулиці та зосереджується в інтернеті.
І хоча політтехнологи переконані, що компромат у активній стадії передвиборчої агітації більше не працює, гумор та вірусні відео – ще й як.
Джерело: Київська міська рада