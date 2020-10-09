Київська міська ТВК затвердила зразки бюлетенів на вибори депутатів Київради та міського голови столиці, які пройдуть 25 жовтня.

Тексти бюлетенів оприлюднено у постановах №201 та №202.

У виборах Київського міського голови візьмуть участь 20 кандидатів, прізвища яких вказано в алфавітному порядку.

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Кандидати на посаду мера Києва:

Андрій Іллєнко (ВО Свобода);

Андрій Пальчевський (партія Перемога Пальчевського);

Борислав Береза (Еко-партія Берези);

Віктор Петрук (Громадянський рух Хвиля);

Віталій Кличко (УДАР);

самовисуванка Діана Гранцева;

Єгор Фірсов (Екологічна альтернатива);

Ігор Смешко (Сила і честь);

Ірина Верещук (Слуга народу);

самовисуванець Максим Гольдарб;

МиколаТоменко (Громадський рух Рідна країна);

Михайло Поживанов (Радикальна партія Олега Ляшка);

Олександр Омельченко (Єдність);

Олександр Попов (ОПЗЖ);

Олексій Кучеренко (Батьківщина);

Олена Філонова (Разом сила);

Сергій Гусовський (За майбутнє);

Сергій Притула (Голос);

Сергій Шахов (Наш край);

Юрій Левченко (Команда Народовладдя).

Вибори депутатів до Київради проходитимуть на 13 виборчих округах.

Політичні партії, що беруть участь у виборах до Київради:

ВО Батьківщина;

ВО Свобода;

Голос;

Громадський рух Миколи Томенка Рідна країна;

Громадянський рух Хвиля;

Демократична сокира;

Екологічна альтернатива;

ЕкоПартія Берези;

Європейська солідарність;

Єдність Олександра Омельченка;

За майбутнє;

Команда Левченка Народовладдя;

Наш край;

Опозиційна платформа – За життя;

Партія національного егоїзму;

Партія Шарія;

Перемога Пальчевського;

Правий сектор;

Пропозиція;

Радикальна партія Олега Ляшка;

Разом сила;

Сила і честь;

Слуга народу;

УДАР.

Агітаційна тактика кандидатів у мери Києва

В новому ексклюзивному матеріалі Факти ICTV розбиралися, яку тактику обрали кандидати на посаду мера столиці напередодні місцевих виборів 2020.

Команди кандидатів змагаються у креативі та нових методах завоювання електоральних симпатій.

Агітаційна битва починає покидати вулиці та зосереджується в інтернеті.

І хоча політтехнологи переконані, що компромат у активній стадії передвиборчої агітації більше не працює, гумор та вірусні відео – ще й як.

Джерело: Київська міська рада