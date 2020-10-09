9 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль скликав Кабмін на засідання.

На обговрення винесені постанови Кабміну про погашення заборгованості із заробітної плати працівникам шахти Надія, питання функціонування органів ПФУ, проект розпорядження Кабміну про вихід України з Угоди СНД у боротьбі з незаконною міграцією.

Також на засіданні обговорять проекти постанов про зміни до норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань і питання спортивної медицини.

Онлайн-трансляція засідання Кабміну

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Напередодні Денис Шмигаль провів нараду з головами державних обласних адміністрацій за участі секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Він доручив головному державному санітарному лікарю Олегу Ляшку та очільникам ОДА поставити на особистий контроль роботу гарячих ліній.

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Міністерство охорони здоров’я отримало завдання опрацювати питання залучення відомчих лікарень та установ Національної академії наук, щоб збільшити кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус.

Коронавірус в Україні

9 жовтня на коронавірус в Україні захворіла знову рекордна кількість людей – 5 804, від початку пандемії – 250 538.

Найбільше інфікованих за останню добу виявили у Харківській області – 603, Києві – 567, Одеській області – 403 та Хмельницькій – 330.