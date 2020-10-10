Мер Одеси вручив Іверскому чоловічому монастирю документ на право постійного користування

Мер Одеси Геннадій Труханов вручив Іверському чоловічому монастирю документ на право постійного користування ділянкою землі, розміром близько двох гектарів.

Про це повідомляє прес-служба мера Одеси.

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Рішення про передачу ділянки монастирю було прийнято на сесії міськради.

За словами Труханова, йому передувала довга і кропітка робота.

— Ці питання повинні були вирішувати попередні влади, але вони не хотіли займатися ними, так що вся робота дісталася нам. Ми планомірно її проводимо на благо православних і всіх одеситів. Адже храми і церкви є острівцями духовності, доброти, яких так не вистачає в сучасному суспільстві. Потрібно, щоб духовенство і парафіяни перебували в спокійній обстановці і не боялися, що їх кожен момент можуть прогнати і побудувати на місці віри чергову висотку. А такі спроби були, але ми їх вчасно зупинили. Щоб вони не повторювалися, вирішуємо земельні питання монастирів і церков, будемо і далі діяти в цьому напрямку, – заявив Геннадій Труханов.

Відзначається також, що подія була приурочена до візиту митрополита Онуфрія.

— Мер Одеси по-справжньому піклується питаннями православної віри. Його сьогоднішній вчинок зроблений не в корисливих цілях, не собі на благо, а для церкви, духовності, в якій православ’я виховує свою паству. До цієї пастви відноситься більшість одеситів – про них його постійна турбота, – заявив митрополит Онуфрій.

Варто відзначити, що це не перший храм, якому віддають землю Одеси. За сприяння міської влади за останні роки побудовано більш як десять храмів у різних районах міста.

Вибори мера Одеси 2020: список кандидатів і рейтинги

Вибори в Одесі 2020, як і в усіх інших містах України, пройдуть 25 жовтня. Одеська міська територіальна виборча комісія (ТВК) зареєструвала вже 22 кандидати на посаду міського голови.

Серед них є як самовисуванці, так і представники різних політичних партій. Однак згідно з результатами опитування, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології на початку вересня, на виборах мера Одеси лідирують Геннадій Труханов та Олег Філімонов.

Факти ICTV також підготували список кандидатів на виборах мера Одеси 2020, щоб ви могли ознайомитися з кожним з них до голосування.