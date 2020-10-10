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Факти / Україна

Нардеп від Слуги народу запропонував закупити російську вакцину від Covid-19

Народний депутат із фракції Слуга народу Олександр Качура заявив, що Україна буде зобов’язана закуповувати російську вакцину від Covid-19, якщо та покаже свою ефективність.

Про це він сказав у ефірі одного з телеканалів.

– Якщо дійсно ця вакцина покаже свою ефективність, ми не маємо права не скористатися цією можливістю, щоби врятувати навіть одне людське життя у нашій країні.

Якщо свою ефективність російська вакцина покаже, і дійсно будуть відповідні рекомендації, ми зобов’язані домовлятися, закуповувати, – зазначив Качура.

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11 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що у країні зареєстрована перша вакцина від коронавірусу.

У вересні почалася третя фаза випробувань вакцини, водночас вона фактично пішла у цивільний оборот — місцеві інформаційні агентства писали, що вакцину почали отримувати люди з груп ризику, вчителі та медики.

Президент РФ Володимир Путін не відкидає можливість доправлення російської вакцини проти коронавірусу до України.

Очільник країни вважає, що для цього необхідно домовитися з офіційним Києвом.

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