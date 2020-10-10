У віці 94 років помер український письменник і поет Микола Петренко.
Його не стало зранку 10 жовтня. Він перебував в одній із лікарень Львова.
Микола Петренко написав понад 100 книг. Він брав учать у створенні музичних композицій, є автором хіта Намалюй мені ніч.
Читайте: Померла українська журналістка і дисидент Раїса Руденко
Микола Петренко народився у 1925 році у Полтавської області.
У роки Другої світової війни його вивезли до Німеччини, де він працював у концтаборах.
У 1951 році отримав освіту у Львівському державному університеті. Деякий час працював як журналіст.
У 1957 році вийшла його перша поетична збірка.
З того часу він активно пише прозу та поезію.
Був лауреатом низки премій у сфері літератури.
Смерть Бориса Патона
У серпні пішов з життя видатний український науковець Борис Патон.
Діяча не стало на 102 році життя. Патон відомий роботами у галузі металургії і технології металів.
Прощання з Патоном проходило у Києві.
Джерело: Львівська міська рада
Фото: Твоє місто