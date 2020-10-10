У віці 94 років помер український письменник і поет Микола Петренко.

Його не стало зранку 10 жовтня. Він перебував в одній із лікарень Львова.

Микола Петренко написав понад 100 книг. Він брав учать у створенні музичних композицій, є автором хіта Намалюй мені ніч.

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Микола Петренко народився у 1925 році у Полтавської області.

У роки Другої світової війни його вивезли до Німеччини, де він працював у концтаборах.

У 1951 році отримав освіту у Львівському державному університеті. Деякий час працював як журналіст.

У 1957 році вийшла його перша поетична збірка.

З того часу він активно пише прозу та поезію.

Був лауреатом низки премій у сфері літератури.

Смерть Бориса Патона

У серпні пішов з життя видатний український науковець Борис Патон.

Діяча не стало на 102 році життя. Патон відомий роботами у галузі металургії і технології металів.

Прощання з Патоном проходило у Києві.

Джерело: Львівська міська рада

Фото: Твоє місто