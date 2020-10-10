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Факти / Україна

Порушення виборчого процесу: за добу поліція відкрила 24 кримінальні справи

За добу українська поліція відкрила 24 кримінальні провадження через порушення виборчого процесу напередодні місцевих виборів 2020.

За день правоохоронці отримали 266 таких заяв.

Водночас з 5 вересня представники Нацполіції зареєстрували уже 3 616 повідомлень, до ЄРДР внесли інформацію про 273 кримінальні правопорушення.

Читайте: Місцеві вибори 2020 – останні новини

Крім того, поліція склала 933 адмінпротоколи, пов’язані з виборчим процесом.

Місцеві вибори

Місцеві вибори 2020 в Україні, під час яких обиратимуть регіональних очільників і депутатів, пройдуть 25 жовтня.

Їхні результати українці мають дізнатися не пізніше 6 листопада.

На цих виборах громадянам країни доведеться заповнювати бюлетені нового зразка.

Головну інформацію про місцеві вибори в Україні, правила відвідування дільниць та заповнення документів читайте у спеціальному матеріалі на сайті Факти ICTV.

Джерело: Нацполіція

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