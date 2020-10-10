Вибори в Києві 2020: інтервю Ірини Верещук

Місцеві вибори 2020 пройдуть вже зовсім скоро – 25 жовтня, у неділю. Кандидати активно розгортають свої передвиборчі кампанії.

На пост мера Києва зареєстрували 20 кандидатів, серед яких – Ірина Верещук.

Як проходить передвиборча кампанія кандидата у мери Києва, читайте в інтерв’ю Фактам ICTV.

Ірина Верещук наголошує на тому, що вона все життя працювала на керівних посадах: від заступника голови райдержадміністрації до наймолодшої жінки-мера в Україні.

– Я зробила себе сама – з юних років виховуючи у собі і жінку-лідера, і жінку-воїна. Я бачу зараз несприйняття від жіноцтва, від чоловіків, які за минулі каденції чогось досягали та програвали. Змінилась епоха, тому варто запитати, чи точно ви бачите себе в майбутньому в політиці?

До критики та хейтерів кандидат у мери Києва ставиться цілком нормально, адже це допомагає їй ставати сильнішою, виправлятись і думати, що далі робити.

– Критика – це добре, головне, щоб вона не переходила рамки моралі та етики. Якщо критикують, отже звертають увагу.

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Робота з TikTok

TikTok – це соціальна мережа для молодих людей, тому аби краще знаходити з ними спільну мову, Верещук завела свій власний акаунт.

За її словами, усі ролики, які вона знімає, не мають зачіпати нікого, воно не несуть негативного забарвлення.

– У нас немає форматів, які мали б обмежувати мене у цьому, професійність дозволяє бути мені широкоформатною.

Верещук запевняє, що завершення виборів точно не завершить її моделі та формати донесення інформації до людей, адже вона бачить, наскільки це може бути ефективним.

Головні конкуренти

Головним своїм конкурентом Верещук вважає чинного мера Києва Віталія Кличка.

– Мене не цікавлять інші конкуренти – лише Київ та кияни. Я хочу продемонструвати, що 58 млрд можна використати за призначенням.

Кличко має прийти на дебати, щоб стати прикладом для наслідування іншими містами.

А от Притулі Ірина Верещук рекомендувала спочатку очолити маленьке місто, аби зрозуміти, як працює система.

Повний список кандидатів у мери Києва, їхні біографії та декларації, дивіться у нашому матеріалі.

Фото: Ірина Верещук