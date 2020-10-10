Приватбанк призупинить усі онлайн-сервіси, а також банківські термінали та банкомати в Україні.

Час зупинки роботи Приватбанку – з 00:30 до 7:30 неділі, 11 жовтня.

Офіційне представництво повідомило, що причиною таких дій є оновлення процесингу Приватбанку.

У ніч із суботи на неділю ми оновлюватимемо процесинг банку.

У цей період (з 00:30 до 7:30 11 жовтня) тимчасово не будуть працювати картки, Приват24, термінали, оце все.

Вибачте за можливі незручності! — PrivatBank (@privatbankua) October 9, 2020

Рейтинг банків України

На початку серпня було оприлюднено рейтинг найприбутковіших та найзбитковіших банків України.

Враховувалися показники періоду січня-червня 2020 року.

Очолив рейтинг Приватбанк, а на останньому місці зі збитковістю майже 2 млрд грн опинився Укрексімбанк.