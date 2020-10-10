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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Приватбанк зупинить роботу всіх сервісів – дата

Приватбанк призупинить усі онлайн-сервіси, а також банківські термінали та банкомати в Україні.

Час зупинки роботи Приватбанкуз 00:30 до 7:30 неділі, 11 жовтня.

Офіційне представництво повідомило, що причиною таких дій є оновлення процесингу Приватбанку.

Рейтинг банків України

На початку серпня було оприлюднено  рейтинг найприбутковіших та найзбитковіших банків України.

Враховувалися показники періоду січня-червня 2020 року.

Очолив рейтинг Приватбанк, а на останньому місці зі збитковістю майже 2 млрд грн опинився Укрексімбанк.

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