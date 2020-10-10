Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів про те, як хворих на коронавірус планують лікувати плазмою крові з антитілами до Covid-19.

За його словами, нині у багатьох провідних країнах світу проводять такі експерименти, збирають гіперімунну плазму (плазма людей, які перехворіли на коронавірус) і виготовляють імуноглобулін.

– Ми також розпочинаємо цей процес. Спочатку нам треба зібрати плазму, а потім передати на виготовлення цього імуноглобуліну, щоб потім вже у рамках клінічних випробувань розпочати використовувати його на території України, – пояснив Максим Степанов.

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Як зазначив очільник МОЗ, звичайний імуноглобулін вже показав гарні результати у боротьбі з коронавірусом, його можуть внести до протоколу лікування хворих.

Експериментальне лікування

Про плани розпочати експериментальне лікування хворих на коронавірус імуноглобуліном повідомили 9 жовтня під час засідання Кабміну.

Документ затвердив уряд.

Якщо випробування пройдуть успішно, його використовуватимуть для лікування важкохворих пацієнтів.