PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Ситуація з Covid-19 не поліпшується – за добу в Україні 5 728 нових випадків

Станом на 10 жовтня в Україні не поліпшується епідситуація. У країні підтвердили 256 266 випадків коронавірусу.

За добу – 5 728 українців захворіли на Covid-19.

Загалом за час пандемії вірус забрав життя 4 887 пацієнтів, одужати вдалося 112 570 громадянам країни.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

В Україні провели понад 2,5 млн тестувань методом ПЛР.

Найскладніша епідситуація у Харківській (23 852 випадки), Львівській (22 386 випадків) і Одеській (16 445 випадків) областях.

Коронавірус у регіонах

  • Вінницька область – 7 466 випадків;
  • Волинська область – 9 527 випадків;
  • Дніпропетровська область – 8 580 випадків;
  • Донецька область – 5 599 випадків;
  • Житомирська область – 8 024 випадки;
  • Закарпатська область – 10 761 випадок;
  • Запорізька область – 5 346 випадків;
  • Івано-Франківська область – 15 000 випадків;
  • Кіровоградська область – 1 288 випадків;
  • Київська область – 10 892 випадки;
  • Львівська область – 22 386 випадків;
  • Луганська область – 1 712 випадків;
  • Миколаївська область – 4 394 випадки;
  • Одеська область – 16 445 випадків;
  • Полтавська область – 4 206 випадків;
  • Рівненська область – 14 259 випадків;
  • Сумська область – 6 633 випадки;
  • Тернопільська область – 15 590 випадків;
  • Харківська область – 23 852 випадки;
  • Херсонська область – 1 806 випадків;
  • Хмельницька область – 8 464 випадки;
  • Чернівецька область – 16 137 випадків;
  • Черкаська область – 5 479 випадків;
  • Чернігівська область – 5 425 випадків.

Коронавірус в Україні

9 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 250 538 громадян.

Добовий приріст у цей день встановив череговий антирекорд – 5 804 нових випадки.

Вірус забрав життя 4 779 осіб, одужати вдалося 108 233 пацієнтам.

Фото: Dreamstime

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх