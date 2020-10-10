Станом на 10 жовтня в Україні не поліпшується епідситуація. У країні підтвердили 256 266 випадків коронавірусу.
За добу – 5 728 українців захворіли на Covid-19.
Загалом за час пандемії вірус забрав життя 4 887 пацієнтів, одужати вдалося 112 570 громадянам країни.
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В Україні провели понад 2,5 млн тестувань методом ПЛР.
Найскладніша епідситуація у Харківській (23 852 випадки), Львівській (22 386 випадків) і Одеській (16 445 випадків) областях.
Коронавірус у регіонах
- Вінницька область – 7 466 випадків;
- Волинська область – 9 527 випадків;
- Дніпропетровська область – 8 580 випадків;
- Донецька область – 5 599 випадків;
- Житомирська область – 8 024 випадки;
- Закарпатська область – 10 761 випадок;
- Запорізька область – 5 346 випадків;
- Івано-Франківська область – 15 000 випадків;
- Кіровоградська область – 1 288 випадків;
- Київська область – 10 892 випадки;
- Львівська область – 22 386 випадків;
- Луганська область – 1 712 випадків;
- Миколаївська область – 4 394 випадки;
- Одеська область – 16 445 випадків;
- Полтавська область – 4 206 випадків;
- Рівненська область – 14 259 випадків;
- Сумська область – 6 633 випадки;
- Тернопільська область – 15 590 випадків;
- Харківська область – 23 852 випадки;
- Херсонська область – 1 806 випадків;
- Хмельницька область – 8 464 випадки;
- Чернівецька область – 16 137 випадків;
- Черкаська область – 5 479 випадків;
- Чернігівська область – 5 425 випадків.
Коронавірус в Україні
9 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 250 538 громадян.
Добовий приріст у цей день встановив череговий антирекорд – 5 804 нових випадки.
Вірус забрав життя 4 779 осіб, одужати вдалося 108 233 пацієнтам.