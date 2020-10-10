Станом на 10 жовтня в Україні не поліпшується епідситуація. У країні підтвердили 256 266 випадків коронавірусу.

За добу – 5 728 українців захворіли на Covid-19.

Загалом за час пандемії вірус забрав життя 4 887 пацієнтів, одужати вдалося 112 570 громадянам країни.

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В Україні провели понад 2,5 млн тестувань методом ПЛР.

Найскладніша епідситуація у Харківській (23 852 випадки), Львівській (22 386 випадків) і Одеській (16 445 випадків) областях.

Коронавірус у регіонах

Вінницька область – 7 466 випадків;

Волинська область – 9 527 випадків;

Дніпропетровська область – 8 580 випадків;

Донецька область – 5 599 випадків;

Житомирська область – 8 024 випадки;

Закарпатська область – 10 761 випадок;

Запорізька область – 5 346 випадків;

Івано-Франківська область – 15 000 випадків;

Кіровоградська область – 1 288 випадків;

Київська область – 10 892 випадки;

Львівська область – 22 386 випадків;

Луганська область – 1 712 випадків;

Миколаївська область – 4 394 випадки;

Одеська область – 16 445 випадків;

Полтавська область – 4 206 випадків;

Рівненська область – 14 259 випадків;

Сумська область – 6 633 випадки;

Тернопільська область – 15 590 випадків;

Харківська область – 23 852 випадки;

Херсонська область – 1 806 випадків;

Хмельницька область – 8 464 випадки;

Чернівецька область – 16 137 випадків;

Черкаська область – 5 479 випадків;

Чернігівська область – 5 425 випадків.

Коронавірус в Україні

9 жовтня коронавірус в Україні підтвердили у 250 538 громадян.

Добовий приріст у цей день встановив череговий антирекорд – 5 804 нових випадки.

Вірус забрав життя 4 779 осіб, одужати вдалося 108 233 пацієнтам.