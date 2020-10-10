Очільник МОЗ України Максим Степанов розповів, як саме в Україні долучатимуть приватні лабораторії до проведення безкоштовних тестів на коронавірус.

За його словами, це нововведення не означає, що будь-хто у будь-який момент може звернутися до такої клініки та пройти тестування.

– Наша мобільна бригада або лікарня, яка здійснює добір, буде передавати зразки до приватних лабораторій, які вже проводитимуть саме тестування на відповідному лабораторному обладнанні, – уточнив Максим Степанов.

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Такий механізм роботи ухвалили через те, що відомство має контролювати проведення тестів.

– Ми не в змозі будемо це проконтролювати. Зрозуміло, що ми приватним лабораторіям будемо сплачувати кошти, – додав очільник МОЗ.

Залучення приватних лабораторій

Про залучення приватних лабораторій до тестування на коронавірус повідомили 9 жовтня.

Відповідне рішення ухвалив Кабмін на засіданні. Тестування має бути безкоштовним.

Для цього уряд виділив майже 260 млн 889 тис. грн.