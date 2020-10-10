За минулу добу найбільша кількість хворих на Covid-19 зареєстрована в Києві, Харківській, Тернопільській, Львівській та Одеській областях.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Очільник МОЗ додав, що за минулу добу коронавірус виявили у 311 дітей та 203 медичних працівники, загальна кількість хворих становить 256 266.

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За минулу добу госпіталізували 990 осіб, і це найбільша кількість госпіталізацій за весь період пандемії.

– Наразі в лікарнях перебувають понад 19 тис. пацієнтів з підтвердженим Covid-19 чи з відповідними симптомами, – зауважив Степанов.

Окрім того, за минулу добу в Україні зафіксували найбільше летальних випадків від коронавірусу з початку пандемії – 108.

Станом на 10 жовтня ситуація з коронавірусом в Україні не поліпшується. У країні підтвердили 256 266 випадків коронавірусу.

За добу – 5 728 українців захворіли на Covid-19.

Загалом за час пандемії вірус забрав життя 4 887 пацієнтів, одужати вдалося 112 570 громадянам країни.

В Україні провели понад 2,5 млн тестувань методом ПЛР.