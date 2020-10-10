За минулу добу найбільша кількість хворих на Covid-19 зареєстрована в Києві, Харківській, Тернопільській, Львівській та Одеській областях.
Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Очільник МОЗ додав, що за минулу добу коронавірус виявили у 311 дітей та 203 медичних працівники, загальна кількість хворих становить 256 266.
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За минулу добу госпіталізували 990 осіб, і це найбільша кількість госпіталізацій за весь період пандемії.
– Наразі в лікарнях перебувають понад 19 тис. пацієнтів з підтвердженим Covid-19 чи з відповідними симптомами, – зауважив Степанов.
Окрім того, за минулу добу в Україні зафіксували найбільше летальних випадків від коронавірусу з початку пандемії – 108.
Станом на 10 жовтня ситуація з коронавірусом в Україні не поліпшується. У країні підтвердили 256 266 випадків коронавірусу.
За добу – 5 728 українців захворіли на Covid-19.
Загалом за час пандемії вірус забрав життя 4 887 пацієнтів, одужати вдалося 112 570 громадянам країни.
В Україні провели понад 2,5 млн тестувань методом ПЛР.