Центральна виборча комісія роз’яснила правила та порядок заповнення виборчого бюлетеня з місцевих виборів 2020.

Про це йдеться в офіційній заяві відомства.

Як правильно заповнити виборчий бюлетень на місцевих виборах 2020, розповідають Факти ICTV.

Час у кабінці та цифри за трафаретом

Оскільки 25 жовтня на дільниці виборець отримає одразу декілька бюлетенів (залежно від населеного пункту), час його перебування у кабінці буде збільшено ще на одну хвилину.

Окрім звичних на усіх виборах (+) або (✓), у бюлетені також потрібно буде відзначити цифри.

Номер кандидата від партії у списку відтепер потрібно буде вписувати за вже готовим трафаретом, що також займе час.

Цифра нуль у бюлетені

Чимало виборців, вже перебуваючи у кабінці, задумаються: чи варто писати 0 у полі з трафаретом?

Якщо, до прикладу, ваш кандидат йде під номером 3, то комісія зарахує голос і 3, і 03.

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Помилка у виборі

Традиційно для українського законодавства, у виборця є право на повторне отримання бюлетеня, якщо виникли проблеми із заповненням або ж він зіпсувався.

Для цього потрібно звернутися до членів вибочної комісії та просто написати заяву.

Однак є два “але”: наступної, третьої спроби, вже немає, і додаткових бюлетенів на дільниці може не вистачити.

Місцеві вибори 2020: запитання та відповіді

25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори, на яких будуть обиратися регіональні голови та депутати.

Факти ICTV зібрали головні запитання та відповіді про місцеві вибори 2020, зокрема, як правильно заповнити бюлетені і чи вплинуть зони карантину в Україні на виборчий процес.