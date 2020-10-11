Президент Польщі Анджей Дуда відвідає Київ з офіційним візитом 12-13 жовтня, в рамках якого разом з президентом України Володимиром Зеленським побуває також в Одесі.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, саме в Одесі відбудеться бізнес-форум.

Він уточнив, що сторони підпишуть низку двосторонніх угод, які стосуються розвитку морської інфраструктури міста.

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– Ми продовжуємо економічну тематику діалогу з Польщею. Говоримо не лише про політику, не лише про історичне минуле, про яке теж йтиметься, а й про наші економічні зв’язки, – зазначив Жовква.

Візит президента Польщі до України планувався ще на квітень, але через пандемію його перенесли. Востаннє польський лідер був в Україні у 2017 році.

Співпраця України і Польщі у сфері безпеки

У РНБО заявили, що Україна і Польща планують організувати майданчик для співпраці відомств безпеки, до якої також долучать Литву.

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, нині саме час розвивати співробітництво в сфері безпеки між країнами через втручання РФ у справи Білорусі.