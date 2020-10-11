День ангела Валентина: привітання у СМС та листівках

Найкращі привітання з Днем ангела Валентина у СМС та листівках, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
Значення імені Валентин – сильний.
Характер: хлопець дуже старанний, компанійський, справедливий та спокійний. Також Валентин звик бути хоробрим, тому не стоятиме осторонь, коли когось ображають.
Хлопець віддає перевагу спокійному способу життя – любить читати книги чи розв’язувати кросворди.
Форми імені:
Валя, Валік, Валюха, Валюша, Валентинка.
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Листівки з Днем ангела Валентина:
СМС-привітання з Днем ангела Валентина:
***
З Днем ангела Валентина мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Хай Валентину життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
***
Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
***
Днів ангела в році є дуже багато,
Та ось День Валентина сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.
***
В День ангела Валентина, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Валентину помагає,
Ангел-покровитель!
***
Твоє ім’я Валентин — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!