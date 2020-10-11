День ангела Валентина: привітання у СМС та листівках

Найкращі привітання з Днем ангела Валентина у СМС та листівках, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Значення імені Валентин – сильний.

Характер: хлопець дуже старанний, компанійський, справедливий та спокійний. Також Валентин звик бути хоробрим, тому не стоятиме осторонь, коли когось ображають.

Хлопець віддає перевагу спокійному способу життя – любить читати книги чи розв’язувати кросворди.

Форми імені:

Валя, Валік, Валюха, Валюша, Валентинка.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Листівки з Днем ангела Валентина:

СМС-привітання з Днем ангела Валентина:

***

З Днем ангела Валентина мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Хай Валентину життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

***

Днів ангела в році є дуже багато,

Та ось День Валентина сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.

***

В День ангела Валентина, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Валентину помагає,

Ангел-покровитель!

***

Твоє ім’я Валентин — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!