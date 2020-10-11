День художника в Україні: привітання у листівках

День художника в Україні святкують у другу неділю жовтня. Цього року свято припадає на 11 число. Привітання з Днем художника у листівках дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Свято запровадив другий президент України Леонід Кучма за ініціативи Спілки художників України, ще у 1998 році. Головна мета та ідея — підтримка українських митців.

Вітчизняні творці відомі у всьому світі, а от сучасника Івана Марчука – британці у 2007 році внесли у список 100 геніїв сучасності. До речі, це єдиний українець, що потрапив у цей список.

Привітання з Днем художника – листівки:

Календар свят на жовтень 2020

У жовтні святкують багато різних професійних та релігійних свят. Одними із найважливіших вважаються День захисника та Покрова Пресвятої Богородиці – 14 жовтня.