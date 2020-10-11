Захворюваність на коронавірус в Україні тримається на високому рівні. Станом на 11 жовтня за добу захворіли ще 4 768 людей, від початку пандемії – 261 034.
За день померли ще 85 пацієнтів, а за час пандемії – 4 972. Одужали 113 507 українців, з яких 937 – за останній день.
Найбільше нових випадків за минулу добу зафіксували у Харківській області – 593, Києві – 502, у Хмельницькій області – 328.
Зокрема, у столиці вже другий день поспіль тримається високий показник хворих на Covid-19. До лікарень Києва потрапили 60 пацієнтів.
Загалом у столиці 27 497 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За час пандемії вірус забрав життя 481 киянина, одужати вдалося 9 702 мешканцям.
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Коронавірус у ЗСУ
За минулу добу у Збройних силах на коронавірус захворіли ще 63 людини, з них 14 перебувають у лікарні. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.
На лікуванні вдома під наглядом медиків перебувають 49 військових, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.
Всього в Збройних силах України на коронавірус хворіють 803 людини. За час пандемії одужали 2 806 хворих, летальних випадків – 11.
Ситуація із заповненістю ліжок для хворих
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав області, де закінчуються місця для хворих на Covid-19.
Зокрема, Київ, Донецька, Одеська, Харківська та Сумська області – це регіони, де нині найскладніша ситуація в лікарнях з ліжко-місцями.
Крім того, за словами міністра, загалом у лікарнях із підтвердженим діагнозом Covid-19 або з підозрою на хворобу перебувають 19 404 пацієнти.