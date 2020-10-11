В Україні у червоній та помаранчевій каратинних зонах посилять обмеження, а також у країні готують додаткові госпіталі у трьох містах.

Низку рішень щодо боротьби з поширенням коронавірусу ухвалили під час останньої наради у президента України.

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Про це розповів глава парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

ВНЗ тимчасово переводять на дистанційне навчання. Канікули у школах повинні розпочатися раніше. Оптимальним вважається, аби канікули розпочалися до 15 жовтня. У червоних та помаранчевих зонах обмежили роботу закладів громадського харчування. Заклади мають закриватися не пізніше, ніж о 22.00. Президент України доручив Міністерству охорони здоров’я збільшити запаси засобів індивідуального захисту та медичних препаратів, які застосовують під час лікування Covid-19. У Києві, Одесі, Маріуполі розгорнуть додаткові госпіталі на випадок, якщо закінчаться ліжка у лікарнях першої та другої хвилі. Для лікування хворих з Covid-19 готують відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Медичній академії наук. Для роботи в інфекційних відділеннях залучать інтернів та студентів старших курсів медичних ВНЗ. Також в Україні збільшать кількість ПЛР-тестів з 30-35 тис. до 50 тис. на добу. Кабмін уже виділив на це 260 млн грн, з яких 100 млн на контрактування приватних лабораторій, 160 млн грн на закупівлю реагентів та лабораторного обладнання. До кінця жовтня місцева влада має обладнати 80% ліжкомісць з хворими на коронавірус подачею кисню. Регіони на це отримали 572 млн грн. В Україні планують збільшити штрафи за недотримання маскового режиму. Для цього Верховна Рада має внести зміни до відповідного закону. Зміни передбачають штраф 3,4 – 5,1 тис. грн для підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили людей без масок.

Коронавірус в Україні 11 жовтня

Станом на 11 жовтня коронавірусом в Україні заразилися за добу 4 768 осіб. Загалом інфіковані 261 034 українця.

Летальних випадків було за день 85, а за час пандемії – 4 972.

Водночас одужали 113 507 пацієнтів, за останній день – 937.