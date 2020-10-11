Що робити на карантині восени: ідеї

2020 рік надав людству унікальну можливість рятувати світ, не виходячи з дому. Нинішня ситуація з пандемією Covid-19 залишає бажати кращого. Як не нудьгувати на карантині восени?

Розфарбувати мандалу

Мандала — сакральне зображення, яке використовується в буддистській практиці, найчастіше в дзені. Простіше кажучи, це геометричні символи, які інтерпретують як модель Всесвіту.

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Класична мандала має геометричні та кругові візерунки, саме тому вона послужить своєрідною антистресовою розфарбовкою. Особливо цікавою вона буде для дітей, оскільки дозволить розвивати дрібну моторику рук.

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Перечитати книгу Пригоди Олівера Твіста

Чарльз Дікенс став першим письменником в англійській літературі, в чиєму романі головним героєм стала дитина.

Олівер Твіст — хлопчик з дитячого будинку. За допитливість та непокірність хлопчика відправляють на навчання до трунаря, де над ним глузують.

Послухати аудіоказку Квітка-семибарвиця

Казка з далекого дитинства радянських дітей про добру дівчинку, яка отримала незвичайну квітку в подарунок — кожна пелюстка могла миттєво виконати будь-яке бажання.

І ось вона знайшла друга, коли залишилася остання пелюстка. Яке бажання вона загадала?

Подивитися мультфільм У пошуках Немо

Добрий дитячий мультфільм про любов батьків до дітей. У зовсім юному віці рибку Немо через дитячі пустощі викрадає водолаз.

Але його батько — риба-клоун Марлін — не впадає у відчай. Він має намір переплисти весь океан до Сіднея, щоб знайти та повернути свого єдиного сина додому.

Зробити пап’є-маше разом з дітьми

Пап’є-маше — це маса, що легко набуває різних форм. Її отримують, змішуючи папір і картон з клейкими речовинами.

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З пап’є-маше роблять предмети, іграшки, скриньки. Та навіть предмети декору, які непросто відрізнити від зроблених професіоналами.

Вивчити мову жестів

Мова жестів — самостійна мова, спілкування якою відбувається за допомогою рухів рук, губ та міміки. Найпоширенішим міфом про жестову мову є те, що вона якимось чином залежить від письмових мов — проте це не так.

Використання жестів може бути корисним у ситуаціях, коли передати інформацію голосом неможливо або важко.

Цю мову дуже часто використовують люди з порушенням слуху та мовлення для спілкування. Знання мови дозволить вам стати сприйнятливішими до навколишнього світу.

Вийти на прогулянку в парк

Незважаючи на ситуацію з карантином, не варто проводити весь час вдома. Прогулянка на свіжому повітрі корисна для ментального та фізичного здоров’я.

Можна поєднати приємне з корисним: наприклад, під час прогулянки послухати аудіокнигу.

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Свіже повітря, вітамін D, активність тіла — це те, що зміцнить імунітет на зиму. Прогулятися можна не тільки в компанії, але і самому.

Також можна послухати подкаст або просто погуляти в тиші та відпочити від постійного потоку інформації.