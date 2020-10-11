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Факти / Україна

Студентів виселять з гуртожитків через дистанційне навчання

Українським студентам доведеться залишити свої гуртожитки через запровадження дистанційного навчання у ВНЗ.

Про це повідомив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет.

– Закладам професійної освіти, фахової передвищої та вищої освіти рекомендуватимемо перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня до 15 листопада з обов’язковим виїздом усіх студентів із гуртожитків, – зазначив Шкарлет.

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Також він наголосив, що вважає за необхідне повернення коштів за проживання студентам, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року.

Відповідне рішення буде розглядатися Кабміном під час засідання 13 жовтня.

Дистанційне навчання у ВНЗ

В Україні готуються ввести дистанційне навчання у вищих навчальних закладах через поширення коронавірусу.

За словами голови Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайла Радуцького, таке рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів.

Фото: Dreamstime

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