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Факти / Україна

В Україні понад 261 тис. інфікованих Covid-19, з яких 4 768 – за добу

4 768 позитивних тестів за добу – станом на 11 жовтня коронавірусом в Україні загалом інфіковано 261 034 особи.

За день померли ще 85 пацієнтів, а за час пандемії – 4 972.

Одужали 113 507 українців, з яких  937 – за останній день.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Найбільше позитивних тестів за день у Харківській області – 593, у Києві – 502, у Хмельницькій – 328 нових випадків.

Нині в України хворіють 142 555 людей.

Коронавірус у регіонах:

  • Вінницька обл — 7 569 (+103)
  • Волинська обл — 9 645 (+118)
  • Дніпропетровська обл — 8 781 (+201)
  • Донецька обл — 5 649 (+50)
  • Житомирська обл — 8 326 (+302)
  • Закарпатська обл — 10 850 (+89)
  • Запорізька обл — 5 461 (+115)
  • Івано-Франківська обл — 15 197 (+197)
  • Кіровоградська обл — 1 304 (+16)
  • м. Київ — 27 497 (+502)
  • Київська обл — 11 096 (+204)
  • Львівська обл — 22 588 (+202)
  • Луганська обл — 1 826 (+114)
  • Миколаївська обл — 4 546 (+152)
  • Одеська обл — 16 605 (+160)
  • Полтавська обл — 4 377 (+171)
  • Рівненська обл — 14 493 (+234)
  • Сумська обл — 6 862 (+229)
  • Тернопільська обл — 15 798 (+208)
  • Харківська обл — 24 445 (+593)
  • Херсонська обл — 1 892 (+86)
  • Хмельницька обл — 8 792 (+328)
  • Чернівецька обл — 16 319 (+182)
  • Черкаська обл — 5 598 (+119)
  • Чернігівська обл — 5 518 (+93).

Коронавірус в Україні 10 жовтня

За вчорашній день, 10 жовтня, коронавірус в Україні підтвердили ще у 5 728 людей.

Загальна кількість заражених сягнула 256 266 випадків.

З них померли в результаті ускладнень 4 887 пацієнтів, а одужали 112 570 українців.

Джерело: РНБО

Фото: Dreamstime

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