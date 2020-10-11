4 768 позитивних тестів за добу – станом на 11 жовтня коронавірусом в Україні загалом інфіковано 261 034 особи.
За день померли ще 85 пацієнтів, а за час пандемії – 4 972.
Одужали 113 507 українців, з яких 937 – за останній день.
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Найбільше позитивних тестів за день у Харківській області – 593, у Києві – 502, у Хмельницькій – 328 нових випадків.
Нині в України хворіють 142 555 людей.
Коронавірус у регіонах:
- Вінницька обл — 7 569 (+103)
- Волинська обл — 9 645 (+118)
- Дніпропетровська обл — 8 781 (+201)
- Донецька обл — 5 649 (+50)
- Житомирська обл — 8 326 (+302)
- Закарпатська обл — 10 850 (+89)
- Запорізька обл — 5 461 (+115)
- Івано-Франківська обл — 15 197 (+197)
- Кіровоградська обл — 1 304 (+16)
- м. Київ — 27 497 (+502)
- Київська обл — 11 096 (+204)
- Львівська обл — 22 588 (+202)
- Луганська обл — 1 826 (+114)
- Миколаївська обл — 4 546 (+152)
- Одеська обл — 16 605 (+160)
- Полтавська обл — 4 377 (+171)
- Рівненська обл — 14 493 (+234)
- Сумська обл — 6 862 (+229)
- Тернопільська обл — 15 798 (+208)
- Харківська обл — 24 445 (+593)
- Херсонська обл — 1 892 (+86)
- Хмельницька обл — 8 792 (+328)
- Чернівецька обл — 16 319 (+182)
- Черкаська обл — 5 598 (+119)
- Чернігівська обл — 5 518 (+93).
Коронавірус в Україні 10 жовтня
За вчорашній день, 10 жовтня, коронавірус в Україні підтвердили ще у 5 728 людей.
Загальна кількість заражених сягнула 256 266 випадків.
З них померли в результаті ускладнень 4 887 пацієнтів, а одужали 112 570 українців.