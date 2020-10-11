4 768 позитивних тестів за добу – станом на 11 жовтня коронавірусом в Україні загалом інфіковано 261 034 особи.

За день померли ще 85 пацієнтів, а за час пандемії – 4 972.

Одужали 113 507 українців, з яких 937 – за останній день.

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Найбільше позитивних тестів за день у Харківській області – 593, у Києві – 502, у Хмельницькій – 328 нових випадків.

Нині в України хворіють 142 555 людей.

Коронавірус у регіонах:

Вінницька обл — 7 569 (+103)

Волинська обл — 9 645 (+118)

Дніпропетровська обл — 8 781 (+201)

Донецька обл — 5 649 (+50)

Житомирська обл — 8 326 (+302)

Закарпатська обл — 10 850 (+89)

Запорізька обл — 5 461 (+115)

Івано-Франківська обл — 15 197 (+197)

Кіровоградська обл — 1 304 (+16)

м. Київ — 27 497 (+502)

Київська обл — 11 096 (+204)

Львівська обл — 22 588 (+202)

Луганська обл — 1 826 (+114)

Миколаївська обл — 4 546 (+152)

Одеська обл — 16 605 (+160)

Полтавська обл — 4 377 (+171)

Рівненська обл — 14 493 (+234)

Сумська обл — 6 862 (+229)

Тернопільська обл — 15 798 (+208)

Харківська обл — 24 445 (+593)

Херсонська обл — 1 892 (+86)

Хмельницька обл — 8 792 (+328)

Чернівецька обл — 16 319 (+182)

Черкаська обл — 5 598 (+119)

Чернігівська обл — 5 518 (+93).

Коронавірус в Україні 10 жовтня

За вчорашній день, 10 жовтня, коронавірус в Україні підтвердили ще у 5 728 людей.

Загальна кількість заражених сягнула 256 266 випадків.

З них померли в результаті ускладнень 4 887 пацієнтів, а одужали 112 570 українців.