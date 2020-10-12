Коронавірус в Україні 12 жовтня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок 12 жовтня в Україні підтвердили 265 454 випадки коронавірусної хвороби. За добу виявили ще 4 420 нових хворих.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 015 людей, за добу – ще 43 пацієнти.

Водночас побороти хворобу вдалося 114 410 пацієнтам, за добу їхня кількість збільшилась ще на 903.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Приріст у регіонах:

Вінницька обл — 7 637 (+68)

Волинська обл — 9 791 (+146)

Дніпропетровська обл — 8 967 (+186)

Донецька обл — 5 699 (+50)

Житомирська обл — 8 464 (+138)

Закарпатська обл — 10 935 (+85)

Запорізька обл — 5 589 (+128)

Івано-Франківська обл — 15 379 (+182)

Кіровоградська обл — 1 325 (+21)

м. Київ — 27 693 (+196)

Київська обл — 11 309 (+213)

Львівська обл — 22 788 (+200)

Луганська обл — 1 852 (+26)

Миколаївська обл — 4 708 (+162)

Одеська обл — 16 770 (+165)

Полтавська обл — 4 621 (+244)

Рівненська обл — 14 696 (+203)

Сумська обл — 7 280 (+418)

Тернопільська обл — 15 992 (+194)

Харківська обл — 25 186 (+741)

Херсонська обл — 1 985 (+93)

Хмельницька обл — 9 011 (+219)

Чернівецька обл — 16 488 (+169)

Черкаська обл — 5 668 (+70)

Чернігівська обл — 5 621 (+103)

Коронавірус 11 жовтня

Станом на 11 жовтня коронавірусом в Україні загалом інфіковано 261 034 особи, за добу – 4 768 позитивних тестів.

Найбільше позитивних тестів за день у Харківській області – 593, у Києві – 502, у Хмельницькій – 328 нових випадків.