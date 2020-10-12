PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

4 420 за добу: в Україні кілька днів спадає кількість хворих на Covid-19

Станом на ранок 12 жовтня в Україні підтвердили 265 454 випадки коронавірусної хвороби. За добу виявили ще 4 420 нових хворих.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 015 людей, за добу – ще 43 пацієнти.

Водночас побороти хворобу вдалося 114 410 пацієнтам, за добу їхня кількість збільшилась ще на 903.

Коронавірус в Україні 12 жовтня 2020: оперативна статистика МОЗ

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Приріст у регіонах:

  • Вінницька обл — 7 637 (+68)
  • Волинська обл — 9 791 (+146)
  • Дніпропетровська обл — 8 967 (+186)
  • Донецька обл — 5 699 (+50)
  • Житомирська обл — 8 464 (+138)
  • Закарпатська обл — 10 935 (+85)
  • Запорізька обл — 5 589 (+128)
  • Івано-Франківська обл — 15 379 (+182)
  • Кіровоградська обл — 1 325 (+21)
  • м. Київ — 27 693 (+196)
  • Київська обл — 11 309 (+213)
  • Львівська обл — 22 788 (+200)
  • Луганська обл — 1 852 (+26)
  • Миколаївська обл — 4 708 (+162)
  • Одеська обл — 16 770 (+165)
  • Полтавська обл — 4 621 (+244)
  • Рівненська обл — 14 696 (+203)
  • Сумська обл — 7 280 (+418)
  • Тернопільська обл — 15 992 (+194)
  • Харківська обл — 25 186 (+741)
  • Херсонська обл — 1 985 (+93)
  • Хмельницька обл — 9 011 (+219)
  • Чернівецька обл — 16 488 (+169)
  • Черкаська обл — 5 668 (+70)
  • Чернігівська обл — 5 621 (+103)

Коронавірус 11 жовтня

Станом на 11 жовтня коронавірусом в Україні загалом інфіковано 261 034 особи, за добу – 4 768 позитивних тестів.

Найбільше позитивних тестів за день у Харківській області – 593, у Києві – 502, у Хмельницькій – 328 нових випадків.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка