Коронавірус в Україні 12 жовтня 2020: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок 12 жовтня в Україні підтвердили 265 454 випадки коронавірусної хвороби. За добу виявили ще 4 420 нових хворих.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 5 015 людей, за добу – ще 43 пацієнти.
Водночас побороти хворобу вдалося 114 410 пацієнтам, за добу їхня кількість збільшилась ще на 903.
Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання
Приріст у регіонах:
- Вінницька обл — 7 637 (+68)
- Волинська обл — 9 791 (+146)
- Дніпропетровська обл — 8 967 (+186)
- Донецька обл — 5 699 (+50)
- Житомирська обл — 8 464 (+138)
- Закарпатська обл — 10 935 (+85)
- Запорізька обл — 5 589 (+128)
- Івано-Франківська обл — 15 379 (+182)
- Кіровоградська обл — 1 325 (+21)
- м. Київ — 27 693 (+196)
- Київська обл — 11 309 (+213)
- Львівська обл — 22 788 (+200)
- Луганська обл — 1 852 (+26)
- Миколаївська обл — 4 708 (+162)
- Одеська обл — 16 770 (+165)
- Полтавська обл — 4 621 (+244)
- Рівненська обл — 14 696 (+203)
- Сумська обл — 7 280 (+418)
- Тернопільська обл — 15 992 (+194)
- Харківська обл — 25 186 (+741)
- Херсонська обл — 1 985 (+93)
- Хмельницька обл — 9 011 (+219)
- Чернівецька обл — 16 488 (+169)
- Черкаська обл — 5 668 (+70)
- Чернігівська обл — 5 621 (+103)
Коронавірус 11 жовтня
Станом на 11 жовтня коронавірусом в Україні загалом інфіковано 261 034 особи, за добу – 4 768 позитивних тестів.
Найбільше позитивних тестів за день у Харківській області – 593, у Києві – 502, у Хмельницькій – 328 нових випадків.