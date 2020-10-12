У Черкасах не вводитимуть обмеження помаранчевої епідемічної зони, у яку потрапило місто. Міськрада назвала рішення про внесення Черкас до цієї зони передчасним.

За словами мера Анатолія Бондаренка, на сьогодні у міських лікарнях перебувають 67 осіб з коронавірусом, лише 48 є мешканцями Черкас.

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– Про введення помаранчевої зони у нашому місті – вважаю рішення передчасним. На мою думку, немає достатньої кількості хворих, щоб вводити Черкаси до цієї зони. Окрім того, багато людей, які не є жителями Черкас, лікуються у черкаських лікарнях, – сказав Бондаренко.

Також мер зазначив, що у місті поки не переводитимуть школи на дистанційне навчання і не обмежуватимуть роботу підприємств та закладів.

Анатолій Бондаренко наголосив, що потрібно дати школам допрацювати у звичайному режимі, а тоді піти на канікули. Підприємствам та закладам потрібно дотримуватись санітарних норм та правил особистої гігієни і можна працювати.

Карантинні зони в Україні

В Україні оновили карантинні зони. Станом на сьогодні до червоної зони увійшли місто Канів Черкаської області та місто Суми.

До помаранчевої увійшли: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Ірпінь, Обухів, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Тернопіль, Харків, Черкаси, Хмельницький, Чернігів, Чернівці.