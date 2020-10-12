Популярні артисти, відомі футболісти, політики і навіть мільярдери захворіли на Covid-19. Коронавірус косить усіх без розбору.

За останні дні до числа зірок, які захворіли, приєднався і лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк. І хоча почуває себе співак як при легкій застуді – всі концерти довелося екстрено переносити.

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Не почують та не побачать шанувальники, а особливо жіночої статі, і свого улюбленця Олега Винника. Він мав виступати в Дніпрі, але вже два тижні на самоізоляції – через підхоплений вірус.

Полоскотав нерви своїм молодим фанаткам і 22-річний співак Нікіта Ломакін. Новина про позитивний тест у молодого спортивного юнака шокувала публіку.

Вірус Нікіта переніс майже безсимптомно. Чого не скажеш про іншого зіркового музиканта й співака Сергія Бабкіна. Він переніс цілий спектр різних хворобливих відчуттів. Так тривало цілий тиждень, аж доки не наступило довгоочікуване полегшення.

Майже зі схожими симптомами перенесло коронавірус і зіркове подружжя мільярдера Мохаммеда Захура та співачки Камалії. Як зізналось подружжя – ця хвороба стала чи не найсерйознішим випробуванням у їх житті.

Особливо погано було Захуру. Вірус уразив у нього понад 40% легень. Та ще й усі болячки, якими раніше хворів, в одну мить нагадали про себе.

А от для Камалії, яка завжди вела активний спосіб життя, коронавірус був немов гамівною сорочкою. Та вона вже знову вийшла на сцену. Поки, щоправда, для невеличкої репетиції, бо тривалі виснажливі виступи лікарі не дозволяють.

Ще навесні симптоми коронавірусу мала й співачка Оля Полякова. Однак тепер її атакує не Covid-19, а українські чиновники. Просто неймовірний шквал критики викликав її концерт до дня вчителя в Харкові.

Міністр культури Олександр Ткаченко назвав концерт плювком зі сторони організаторів та місцевої влади, оскільки проходив він у розпал коронавірусу.

Справжній хайп почався в соцмережах після того, як поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантину.

Продюсер співачки Михайло Ясинський обурений, адже протягом останніх трьох тижнів у них були більш масштабні концерти до 100 тис. людей – і такої реакції не було.

Менеджмент артистки переконаний, що галас навколо концерту піднявся через майбутні вибори, які в Харкові традиційно супроводжуються запеклою боротьбою кандидатів. Емоційно відреагувала на кримінальну справу і сама Полякова.

Також коронавірус може внести свої корективи й у вибори. Принаймні, він вже атакував чимало народних обранців, четверо з яких хворіють повторно. Так, зокрема, із пневмонією лежить у лікарні голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко. А лідера Євросолідарності Петра Порошенко госпіталізували з двостороннім запаленням легень.

Не оминув коронавірус і лідерку Голосу Кіру Рудик. Попри гострий перебіг хвороби від госпіталізації політик відмовилася. Під дистанційним наглядом сімейного лікаря сама робила необхідні процедури, у тому числі перевіряла кількість кисню в легенях.

А от слуга народу Жан Беленюк після двох тижнів самоізоляції вже поборов хворобу. Причому легше переніс коронавірус, ніж свого часу грип. Головний біль, трохи ломоти в тілі й температура в районі 37 градусів.

Не допоміг імунітет і нашим футболістам. Вірус підкосив одразу дев’ятьох гравців Шахтаря, серед яких Тарас Степаненко та основний голкіпер національної збірної Андрій П’ятов.

Для команди Андрія Шевченка – це був удар нижче поясу. Адже перед матчами із топ-збірними Франції та Німеччини наша команда лишилися без ключових гравців. До того ж, вже безпосередньо в Парижі Covid-19 виявили ще у двох голкіперів.

Однак після матчу з французами чорна смуга для підопічних Шевченка ще не скінчилася. Через коронавірус у кількох гравців збірної – з Парижу не хотіли випускати всю команду.

Повернувшись до Києва футболістів закрили в готелі. На вулицю їх не пускають, а на тренування – лише за наявністю тестів. Ризик зараження звели до мінімуму, бо попереду важливі матчі.

Коронавірус у Геннадія Кернеса

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер припустив, що мер Харкова Геннадій Кернес не повернеться в Україну до місцевих виборів. Оскільки він проходить лікування в німецькій клініці Шаріте через зараження на коронавірус.

За його словами, зараз Кернес відчуває себе погано. Також Кучер зазначив, що спершу Кернес, як і багато харків’ян, не визнавав проблему коронавірусу.