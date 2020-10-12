Голова Одеської обласної держадміністрації Максим Куций захворів на коронавірус.
– Лабораторний центр МОЗ підтвердив у мене наявність Covid-19. Маю позитивну динаміку та продовжую працювати — тепер у дистанційному форматі, — повідомив Куций.
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Друзі! Маю важливу новину.
Лабораторний центр МОЗ підтвердив у мене наявність COVID-19.
Маю позитивну динаміку та…
Опубликовано Максимом Куцим Понедельник, 12 октября 2020 г.
Він додав, нині на Covid-19 хворіє чимало його колег, знайомих та рідних. Одеський губернатор закликав всіх, хто з ним контактував, здати тест на коронавірус.
Коронавірус в Україні
Станом на 12 жовтня в Україні виявили 4 420 нових випадків зараження коронавірусом. На Одещині зафіксували 165 нових хворих.
Загалом за час пандемії на Одещині захворіло 16 770 громадян.
Джерело: Максим Куций
Фото: Максим Куций