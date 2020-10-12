PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Голова Одеської ОДА захворів на коронавірус

Голова Одеської обласної держадміністрації Максим Куций захворів на коронавірус.

– Лабораторний центр МОЗ підтвердив у мене наявність Covid-19. Маю позитивну динаміку та продовжую працювати — тепер у дистанційному форматі, — повідомив Куций.

Читайте: Стан здоров’я покращився: Порошенка виписали з лікарні

Друзі! Маю важливу новину.

Лабораторний центр МОЗ підтвердив у мене наявність COVID-19.

Маю позитивну динаміку та…

Опубликовано Максимом Куцим Понедельник, 12 октября 2020 г.

 

Він додав, нині на Covid-19 хворіє чимало його колег, знайомих та рідних. Одеський губернатор закликав всіх, хто з ним контактував, здати тест на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Станом на 12 жовтня в Україні виявили 4 420 нових випадків зараження коронавірусом. На Одещині зафіксували 165 нових хворих.

Загалом за час пандемії на Одещині захворіло 16 770 громадян.

Джерело: Максим Куций

Фото: Максим Куций

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка