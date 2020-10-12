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Факти / Україна / Суспільство

Хто може повторно захворіти на коронавірус

Люди, які мають супутні важкі захворювання, можуть повторного заразитись коронавірусом.

Такі хвороби знижують імунітет та рівень опору Covid-19, заявив заступник генерального директора Центру громадського здоров’я Олександр Мацьков в ефірі одного з телеканалів.

Нині в Україні фіксувались поодинокі випадки повторної хвороби Covid-19.

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– Кожен з таких випадків вимагає детального аналізу. Потрібно підтвердити, що це вдруге коронавірус, – зазначив Мацьков.

Пандемія коронавірусу

Пандемія коронавірусу закінчиться лише тоді, коли 60% населення планети перехворіє на вірус і матиме антитіла до нього. Другий варіант – науковці розроблять доступну вакцину проти Covid-19.

Водночас жорсткі карантинні обмеження не зможуть подолати вірус, вважає доктор Євген Комаровський.

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