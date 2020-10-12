У багатьох лікарнях уже не знають, куди класти хворих на коронавірус. Навіть до приватної потрапити непросто – госпіталізують лише після внесення депозиту у кілька десятків тисяч гривень.

У Києві під лікарнями, які приймають пацієнтів із Covid-19, вишикувалися довжелезні черги зі швидких.

В одній із них хворим ставлять крапельниці просто в коридорі, а у кого підвердженого діагнозу немає, взагалі відмовляють у госпіталізації.

Медзаклади переповнені майже по всій країні. В Одесі швидка три години возила хворого чоловіка, а потім просто висадила посеред вулиці.

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Навіть пацієнтам, які готові платити за своє лікування, доводиться чекати.

В одній із приватних клінік розповіли, що місць у них немає, все відбувається в порядку живої черги, а щоб таки поклали, треба заплатити депозит у 80 тис. грн. Доба перебування обійдеться приблизно у 25-30 тис. грн.

Якщо поширення коронавірусу не вдасться спинити, на медичну систему може чекати колапс. Керівник Національної медичної палати Сергій Кравченко прогнозує, що на піку інфекції почнеться найстрашніше – лікарям доведеться буквально обирати, хто житиме.

За його словами, перевага надаватиметься дітям і людям працездатного віку.

Станом на 12 жовтня в Києві та ще 5 областях ліжка для хворих на Covid-19 заповнені більш ніж на 70%.

Найбільш завантажені лікарні у Донецькій (95,4%), Луганській (93,7%), Одеській (76,7%), Харківській (72,3%) і Дніпропетровській (70,2%) областях.