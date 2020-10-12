PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Хворі лежать у коридорах: що відбувається у лікарнях для пацієнтів з Covid-19

У багатьох лікарнях уже не знають, куди класти хворих на коронавірус. Навіть до приватної потрапити непросто – госпіталізують лише після внесення депозиту у кілька десятків тисяч гривень.

У Києві під лікарнями, які приймають пацієнтів із Covid-19, вишикувалися довжелезні черги зі швидких.

В одній із них хворим ставлять крапельниці просто в коридорі, а у кого підвердженого діагнозу немає, взагалі відмовляють у госпіталізації.

Медзаклади переповнені майже по всій країні. В Одесі швидка три години возила хворого чоловіка, а потім просто висадила посеред вулиці.

Читайте: На асфальт та будівництво: на що витрачаються гроші з українського Covid-фонду

Навіть пацієнтам, які готові платити за своє лікування, доводиться чекати.

В одній із приватних клінік розповіли, що місць у них немає, все відбувається в порядку живої черги, а щоб таки поклали, треба заплатити депозит у 80 тис. грн. Доба перебування обійдеться приблизно у 25-30 тис. грн.

 

Якщо поширення коронавірусу не вдасться спинити, на медичну систему може чекати колапс. Керівник Національної медичної палати Сергій Кравченко прогнозує, що на піку інфекції почнеться найстрашніше – лікарям доведеться буквально обирати, хто житиме.

За його словами, перевага надаватиметься дітям і людям працездатного віку.

Станом на 12 жовтня в Києві та ще 5 областях ліжка для хворих на Covid-19 заповнені більш ніж на 70%.

Найбільш завантажені лікарні у Донецькій (95,4%), Луганській (93,7%), Одеській (76,7%), Харківській (72,3%) і Дніпропетровській (70,2%) областях.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка