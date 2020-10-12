Лікар Євген Комаровський вважає, що пандемія коронавірусу закінчиться лише тоді, коли 60% населення планети перехворіє на вірус і матиме антитіла до нього, або ж коли науковці розроблять доступну вакцину проти Covid-19.

За його прогнозами, це може статися до кінця 2022 року.

– Якщо буде ефективна вакцина, то це все закінчиться до кінця 2022 року. До цього часу у нас буде колективний імунітет, і ми ставитимемося до коронавірусу, як до грипу, – вважає Євген Комаровський.

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Водночас жорсткі карантинні обмеження не зможуть подолати вірус.

– Я не вірю, і ніхто вже не вірить, що карантинні обмежувальні заходи здатні принципово щось змінити. Там, де все чудово, тільки-но слабшають обмеження – тобто коли країна відкривається – вірус стрімко повертається. І це триватиме до тих пір, поки понад 60% населення, а, може, і понад 80%, не вироблять антитіла, – продовжує він.

Також він прогнозує підйом захворюваності в Україні після початку опалювального сезону.

– Серйозний підйом захворюваності буде – ймовірно, у нашій місцевості – після початку опалювального сезону. Щойно ми зачинимося у приміщеннях, припинимо провітрювати кімнати і почнемо обігріватися, впаде вологість повітря, вірус буде цілодобово зберігатися у ньому, і хворітиме більша кількість людей, – додав лікар.

Коли закінчиться пандемія

Раніше Євген Комаровський робив прогноз, що пандемія коронавірусу закінчиться влітку 2020 року.

Цьому сприятимуть тепло і перебування людей на свіжому повітрі.

Однак вірус виявився стійкішим.

Джерело: Лікар Комаровський