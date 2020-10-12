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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Мінекономіки оцінив падіння ВВП в Україні за 8 місяців 2020 року

Скорочення обсягів ВВП в Україні, за період січня-серпня 2020 року, становитиме 5,8%.

Такі прогнози дає Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в огляді економічної активності в серпні.

За цей період, зведений індекс виробництва (ЗІВ) уповільнився до 6,5% порівняно з 7,3% за сім місяців цього року.

Позитивну динаміку має виробництво споживчих товарів тривалого використання, будівництво, транспорт, торгівля і сільське господарство.

Активізацію торгівлі Мінекономіки пояснює реалізацією відкладеного попиту, переорієнтацією його на внутрішній ринок і зростанням зарплат.

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Серед позитивних чинників, що впливають на економіку:

  • адаптація до умов карантину;
  • збереження порівняно високої купівельної активності;
  • сприятлива кон’юнктура на світових ринках.

Водночас окремо Мінекономіки відзначає низхідну динаміку в сільському господарстві, яка збереже вплив до кінця року.

Прогноз Світового банку

Зниження ВВП України у 2020 році очікується на рівні 5,5%. Водночас буде зростання у 2021 році на 1,5%, прогнозує Світовий банк.

Падіння ВВП України в порівнянні з червневими даними на два процентних пункти, на 2021 рік – на 1,5.

 

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