Президент України Володимир Зеленський прокоментував падіння свого рейтингу серед населення з часу обрання його очільником країни.

За його словами, він не чіпляється за ці показники.

– Щодо втрати рейтингів, то я вам сказав, що не чіпляюсь за них. Але мені не все одно. Мені не все одно, коли кажуть, що я втратив чи впав, – відзначив Володимир Зеленський.

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З його словами, 73% – це був вирок Порошенку, а рівень його підтримки зберігається на рівні близько 35%.

– У першому турі я переміг, десь 33% було. Зараз у мене ті самі цифри. А люди бачать, що я людина відкрита, я працюю 24/7, я роблю все заради країни, – додав він.

Зеленський відзначив, що хотів би зробити ключові зміни в Україні та увійти до історії держави.

Інтерв’ю Зеленського

Під час візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю для легендарної програми HARDtalk на ВВС.

Під час розмови він розповів про ситуацію на Донбасі, відносини з РФ, плани щодо членства України у НАТО.

Детальніше про інтерв’ю Зеленського читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВВС News Україна

Фото: Офіс президента