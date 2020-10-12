Зустріч Зеленського і Дуди: про що домовилися сторони

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до України з офіційним візитом. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

За підсумками зустрічі глави держав виступили зі спільною заявою. Зокрема, сторони наголосили на важливості українсько-польських двосторонніх відносин і зазначили, що потрібно посилити міжнародну співпрацю.

Анджей Дуда зазначив, що Польща закликає припинити незаконну окупацію Криму та агресію, що триває на Донбасі. Крім того, він висловив зацікавленість щодо взаємодії з Україною у межах міжнародної платформи з деокупації Криму.

Також польський президент вчергове підтвердив свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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Глави держав засудили злочини проти людяності і визнали, що потрібно забезпечети можливість пошуку, ексгумації жертв конфліктів і політичних репресій ХХ століття в Україні та Польщі.

Також вони засудили акти наруги над українськими і польськими пам’ятками та місцями пам’яті в обох країнах.

Під час зустрічі президенти обговорили і захист прав нацменшин в Україні і Польщі. Вони дійшли висновку, що функціонування шкіл буде врегульоване окремою угодою.

Також Володимир Зеленський та Анджей Дуда домовилися взаємодіяти з метою подальшого поглиблення відносин України з Європейським Союзом.

Крім того, глави держав підкреслили необхідність посилити економічне співробітництво між країнами і подальшу співпрацю в енергетичній сфері.

У присутності президентів було підписано договір щодо розширення доступу до об’єктів приватизації в Україні. Цей документ дозволить польській компанії PGNiG на умовах конфіденційності отримати широкий доступ до інформації про об’єкти приватизації, щоб включитися в боротьбу за них.

Він має стати сигналом для інших країн, що Україна відкрита до інвестицій.

Крім того, Анджей Дуда зазначив, що Польща стоїть пліч-о-пліч з Україною у питанні повернення кордонів. Тому санкції проти РФ повинні продовжуватися до повної деокупації українських територій.