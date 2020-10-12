Карантин в Харкові: міськрада про роботу метро та канікули у школах

На тлі посилення карантину в Харкові мерія погодилася на деякі зміни в роботі транспорту.

Так, на час карантину у Харкові поїзди в метро для уникнення скупчень людей курсуватимуть частіше. Перший заступник мера Харкова Ігор Терехов зауважив, що метро в Харкові не закриють.

Також Терехов попередив, що правоохоронці контролюватимуть носіння масок у всіх видах громадського транспорту.

– Ми підпишемо звернення до поліції, аби з їхнього боку проводився жорсткий контроль проходу в метро тільки в масках, у міський електротранспорт – тільки в масках, в маршрутні таксі – тільки в масках.

За словами віце-мера з питань транспортної інфраструктури Євгена Водовозова, водії не повинні стежити за дотриманням карантину, цим повинна займатися поліція.

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Карантин в школах Харкова прокоментувала директор департаменту освіти міськради Ольга Деменко.

– Ми вчили дітей півтора місяці, і тут раптом закривати школи? Чому канікули повинні розпочатися з 15 жовтня? Чому з четверга?

Вона зауважила, що Харків чекатиме на офіційний документ з МОН або постанову уряду щодо осінніх канікул в Україні.

Осінні канікули в Україні 2020

В.о. міністра освіти Сергій Шкарлет оприлюднив рекомендації щодо встановлення дат осінніх канікул у 2020 році.

Оскільки на освітній процес, як і на решту важливих сфер життя країни, повпливав коронавірус, міністр порадив встановити осінні канікули у школах з 15 до 30 жовтня.

Закладам вищої та профтехнічної освіти Шкарлет порадив перейти на дистанційну форму навчання з з 15 жовтня до 15 листопада.

Джерело: Харківська міська рада