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Факти / Україна / Політика

Проблеми з антикорупційною реформою: чи скасують Україні безвіз з ЄС

Саміт Україна–ЄС відбувся в умовах коронавірусу та з дотриманням усіх правил безпеки. І мав свої результати. Наприклад, Брюсель пообіцяв забезпечити Україну ефективною вакциною від Covid-19 і нас буде включено до антикоронавірусної програми Євросоюзу.

Проте не все так добре. Адже напередодні самміту розгорівся скандал щодо скасування безвізу з країнами ЄС. Відбулось все через спробу Києва зламати вертикаль незалежних антикорупційних органів. Зокрема, під ударом знову опинилося НАБУ після рішення Конституційного суду про необхідність змінити закон про бюро.

В Євросоюзі в таких діях побачили системний відкат в антикорупційній реформі, яку Україна зобов’язалася провести в рамках Угоди про асоціацію. І відразу нагадали про можливі наслідки, а саме відміну безвізового режиму.

Євродепутати наголосили, що складається таке враження ніби боротьба з корупцією більше потрібна політикам ЄС, а не українським.

З іншого боку, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заспокоює, що поки загрози безвізу не існує.

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Проте на думку фахівців, не варто розслаблятися, і в цьому питання крапка ще не поставлена. Тим більше, що в Європарламенті вже з’явилися ідеї щодо обмеження безвізу для окремих категорій українських громадян.

Не менше проблем у нас і з Міжнародним валютним фондом, який поставив співробітництво з Україною на паузу. До того ж, є загроза, якщо Київ і надалі не виконуватиме вимоги щодо антикорупційної реформи, то не отримає понад мільярд євро макрофінансової допомоги.

Окрім того, ЄС виплатить Україні перший транш макрофінансової допомоги на суму €1,2 млрд після траншу МВФ.  Проте буде спостерігати за певними моментами для виділення коштів.

Фото: Pixabay

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