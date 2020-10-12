Служба безпеки України викрила та затримала групу людей, які займалися підробленням паспортів громадян Євросоюзу.

До злочинного угрупування входило двоє громадян з Львівської області та один з Рівного. Вони отримували замовлення від людей, які шукали роботу за кордоном.

За сприяння компанії з працевлаштування злочинці виготовляли фейкові ID-картки резидентів країн Східної Європи та продавали їх за €330.

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Фігуранти справи працювали у п’яти будинках, обладнаних технікою для типографії. Контрозвідка СБУ провела обшуки, під час яких виявила низку доказів – банківські картки, чернетки з записами, мобільні телефони та спеціальне технічне обладнання.

Відкрито кримінальне провадження з ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон ) та ч. 2 ст. 358 (підроблення документів, збут чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.











Продавали фейкові паспорти за €330 – СБУ затримала зловмисників / 3 фотографии

Українці організували шахрайську схему в ЄС

Поліція затримала п’ять мешканців Закарпаття, які створювали фейкові компанії з перевезення вантажу та пропонували послуги українським та іноземним підприємствам.

Після цього вони контрабандою перевозили товари з Європи та збували в Україні.