Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав усіх керівників областей утриматися від проведення масових заходів найближчим часом, зокрема конгресів і конференцій.

Про це він повідомив на селекторній нараді 12 жовтня щодо ситуації з поширенням коронавірусу в Україні.

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– На День захисника України у різних містах планується проведення урочистих заходів. Прохання тримати діалог та вести активну роботу з організаторами, щоб заходи відбулись у безпечних умовах із дотриманням всіх протиепідемічних правил, — зазначив прем’єр-міністр.

Окрім того, голова Кабміну доручив надати очільникам КМДА та Харківської області свої пропозиції МОЗ щодо збільшення ліжкового фонду.

У КМДА зазначили, що можуть відпрацювати розгортання мобільних госпіталів та розширити кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус за рахунок установ Національної академії наук та спеціалізованих відомчих лікарень.

Кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус

В Україні лікарняні ліжка першої хвилі для хворих на коронавірус заповнені на 60,9%. У Києві – 70,9%.

Найбільш завантажені лікарні в Донецькій (95,4%), Луганській (93,7%), Одеській (76,7%), Харківській (72,3%) і Дніпропетровській (70,2%) областях.