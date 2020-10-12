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Факти / Україна / Політика

Стан здоров’я покращився: Порошенка виписали з лікарні

Петра Порошенка, виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився. У стаціонарі він пробув більше тижня, де лікувався від коронавірусу.

– Дякуємо всім, хто висловив щиру підтримку нашому лідеру Петру Порошенку. Протягом останніх днів ми отримали сотні дзвінків, листів і повідомлень у соцмережах від прихильників, друзів та колег як з України, так і з-за кордону. Повідомляємо, що сьогодні Петра Порошенка виписали з лікарні, – зазначили у прес-службі політика.

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Про те, що п’ятий президент України і народний депутат від фракції Європейська солідарність Петро Порошенко захворів на коронавірус, стало відомо 29 вересня.

Спочатку він лікувався вдома і зазначав, що сподівається на швидке одужання.

Пізніше Петра Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні. А вже 7 жовтня Марина Порошенко повідомила, що у політика погіршився стан крові.

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