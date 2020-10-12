У середньому у лікарні з Covid-19 лікуються 14 днів – Степанов

За даними очільника МОЗ Максима Степанова, у лікарнях пацієнти з коронавірусом проводять 14 днів.
Про це міністр розповів під час ефіру Свободи Слова на ICTV.
– Якщо подивитись на статистику Німеччини – там до 7 днів на ліжку. Ми робимо усе, щоб зменшити кількість часу, проведеного у лікарні, – заявив Степанов.
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Він також анонсував, що в Україну прибуде препарат Ремдесивір. Його поставка запланована на наступний тиждень.
Посилення карантину
На засіданні Кабміну 13 жовтня посилять карантин. У той же час жорсткого локдауну не буде.
Після масових заходів зростає кількість хворих в країні. Тому їх проведення сильно обмежать.