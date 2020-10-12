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Факти / Lifestyle / Здоров'я

В Україні збільшилась кількість захворювань на пневмонію в 5 разів

Кількість хворих на пневмонію в Україні збільшилася в п’ять разів. Раніше за тиждень хворіло чотири тис. людей, зараз динаміка зросла до 22 тис.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

– Українці стали частіше хворіти на пневмонію. Для прикладу, у липні середня кількість випадків на тиждень становила 4 234. Минулого тижня виявили 22,4 тис.

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Поділ України на карантинні зони

З 12 жовтня в Україні оновили поділ на карантинні зони. До червоної зони входитимуть міста Канів (Черкаська область) та Суми. Серед заборон: транспортні перевезення, відвідування навчальних закладів, культурних заходів та соціальних служб.

Водночас Київ, Вінниця, Дніпро, Львів, Одеса та інші потрапили до помаранчевої зони.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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