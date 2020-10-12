Територіальна виборча комісія Кривого Рогу Дніпропетровської області зареєструвала дев’ять кандидатів на посаду міського голови, серед яких є представники різних політсил, а також самовисуванці.
Згідно з останніми результатами соцопитування групи Рейтинг, проведеного 8-9 жовтня, найбільшу підтримку має чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул (Українська перспектива). За нього готові проголосувати 40,8% містян, які визначилися із вибором. А за його найближчого конкурента – Дмитра Шевчика від Слуги народу – 29% опитаних.
Повний список кандидатів у мери Кривого Рогу:
- Юрій Вілкул – Блок Вілкула Українська перспектива.
- Дмитро Шевчик – Слуга народу.
- Костянтин Павлов – ОПЗЖ.
- Юрій Яровий – Європейська солідарність.
- Юрій Милобог – Сила людей.
- Ольга Бабенко – Батьківщина.
- Артем Коломоєць – За майбутнє.
- Олег Бондар – самовисуванець.
- Павло Сухоцький – самовисуванець.
Окрім того, 10 політичних партій висувають своїх кандидатів до міськради Кривого Рогу.
Дані соцопитувань свідчать про те, що представники від партії Слуга народу мають найбільше шансів – підтримка 23,2%. У ОПЗЖ – 10,3%, у партії Шарія – 8,2%, у Євросолідарності – 7,3%, у Сили людей – 6,1%, у Батьківщини – 4,7% та у Пропозиції – 4,2%.
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Список партій до міськради:
- Слуга народу;
- Європейська солідарність;
- Батьківщина;
- Опозиційна платформа За життя;
- Блок Вілкула Українська перспектива;
- Пропозиція;
- Наш край;
- За майбутнє;
- Сила людей;
- Партія Шарія.
За даними Криворізької ТВК, зареєстровано щонайменше 36 кандидатів у депутати від кожної партії, щонайбільше – 54.
На посаду мера Дніпра на місцевих виборах 2020 територіальна виборча комісія зареєструвала 17 кандидатів. Список кандидатів та їхні біографії дивіться тут.