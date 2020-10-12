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Факти / Україна / Політика

Вибори у Кривому Розі – кандидати у мери та список партій до міськради

Територіальна виборча комісія Кривого Рогу Дніпропетровської області зареєструвала дев’ять кандидатів на посаду міського голови, серед яких є представники різних політсил, а також самовисуванці.

Згідно з останніми результатами соцопитування групи Рейтинг, проведеного 8-9 жовтня, найбільшу підтримку має чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул (Українська перспектива). За нього готові проголосувати 40,8% містян, які визначилися із вибором. А за його найближчого конкурента – Дмитра Шевчика від Слуги народу – 29% опитаних.

Повний список кандидатів у мери Кривого Рогу:

  1. Юрій Вілкул – Блок Вілкула Українська перспектива.
  2. Дмитро Шевчик – Слуга народу.
  3. Костянтин Павлов – ОПЗЖ.
  4. Юрій Яровий – Європейська солідарність.
  5. Юрій Милобог – Сила людей.
  6. Ольга Бабенко – Батьківщина.
  7. Артем Коломоєць – За майбутнє.
  8. Олег Бондар – самовисуванець.
  9. Павло Сухоцький – самовисуванець.
Вибори у Кривому Розі

Фото: ЦВК

Окрім того, 10 політичних партій висувають своїх кандидатів до міськради Кривого Рогу.

Дані соцопитувань свідчать про те, що представники від партії Слуга народу мають найбільше шансів – підтримка 23,2%. У ОПЗЖ – 10,3%, у партії Шарія – 8,2%, у Євросолідарності – 7,3%, у Сили людей – 6,1%, у Батьківщини – 4,7% та у Пропозиції – 4,2%.

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Список партій до міськради:

  • Слуга народу;
  • Європейська солідарність;
  • Батьківщина;
  • Опозиційна платформа За життя;
  • Блок Вілкула Українська перспектива;
  • Пропозиція;
  • Наш край;
  • За майбутнє;
  • Сила людей;
  • Партія Шарія.

За даними Криворізької ТВК, зареєстровано щонайменше 36 кандидатів у депутати від кожної партії, щонайбільше – 54.

На посаду мера Дніпра на місцевих виборах 2020 територіальна виборча комісія зареєструвала 17 кандидатів. Список кандидатів та їхні біографії дивіться тут.

Фото: Dreamstime

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