Територіальна виборча комісія Кривого Рогу Дніпропетровської області зареєструвала дев’ять кандидатів на посаду міського голови, серед яких є представники різних політсил, а також самовисуванці.

Згідно з останніми результатами соцопитування групи Рейтинг, проведеного 8-9 жовтня, найбільшу підтримку має чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул (Українська перспектива). За нього готові проголосувати 40,8% містян, які визначилися із вибором. А за його найближчого конкурента – Дмитра Шевчика від Слуги народу – 29% опитаних.

Повний список кандидатів у мери Кривого Рогу:

Юрій Вілкул – Блок Вілкула Українська перспектива. Дмитро Шевчик – Слуга народу. Костянтин Павлов – ОПЗЖ. Юрій Яровий – Європейська солідарність. Юрій Милобог – Сила людей. Ольга Бабенко – Батьківщина. Артем Коломоєць – За майбутнє. Олег Бондар – самовисуванець. Павло Сухоцький – самовисуванець.

Окрім того, 10 політичних партій висувають своїх кандидатів до міськради Кривого Рогу.

Дані соцопитувань свідчать про те, що представники від партії Слуга народу мають найбільше шансів – підтримка 23,2%. У ОПЗЖ – 10,3%, у партії Шарія – 8,2%, у Євросолідарності – 7,3%, у Сили людей – 6,1%, у Батьківщини – 4,7% та у Пропозиції – 4,2%.

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Список партій до міськради:

Слуга народу;

Європейська солідарність;

Батьківщина;

Опозиційна платформа За життя;

Блок Вілкула Українська перспектива;

Пропозиція;

Наш край;

За майбутнє;

Сила людей;

Партія Шарія.

За даними Криворізької ТВК, зареєстровано щонайменше 36 кандидатів у депутати від кожної партії, щонайбільше – 54.

На посаду мера Дніпра на місцевих виборах 2020 територіальна виборча комісія зареєструвала 17 кандидатів. Список кандидатів та їхні біографії дивіться тут.